В Москве уже настоящая паника: на что жалуется пропагандистка Симоньян

Украина нанесла массированную атаку по России — взрывы раздавались и в Москве. Россияне в сети объясняли, что не ожидали, что война придет и в их город. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удары по России тем, что Украина просто возвращает войну туда, откуда она пришла. Однако россиянам это не нравится.

Главная пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян в эфире российского телевидения устроила "плач ярославны" из-за атак украинских дронов. Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций.

"Главная пропагандистка Кремля, которая еще в 2022 году рассказывала о "Киеве за два-три дня", теперь жалуется на жизнь под звуки тревог в Подмосковье", — отмечают аналитики Центра.

Симоньян пожаловалась, что ее дети месяцами спят в коридоре и в гардеробной.

Похоже, война, которую российская пропаганда годами продавала россиянам как "где-то далеко", постепенно добралась и до тех, кто больше всего кричал об "ударах по центрам принятия решений" и "можем повторить", — отметили в Центре.

