Война с Россией В Москве уже настоящая паника: на что жалуется пропагандистка Симоньян
В Москве уже настоящая паника: на что жалуется пропагандистка Симоньян

Пропаганда в России посыпалась: Симоньян жалуется на атаки

18 мая 2026, 22:36
Кречмаровская Наталия

Украина нанесла массированную атаку по России — взрывы раздавались и в Москве. Россияне в сети объясняли, что не ожидали, что война придет и в их город. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удары по России тем, что Украина просто возвращает войну туда, откуда она пришла. Однако россиянам это не нравится.

Война в Украине.

Главная пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян в эфире российского телевидения устроила "плач ярославны" из-за атак украинских дронов. Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций.

"Главная пропагандистка Кремля, которая еще в 2022 году рассказывала о "Киеве за два-три дня", теперь жалуется на жизнь под звуки тревог в Подмосковье", — отмечают аналитики Центра.

Симоньян пожаловалась, что ее дети месяцами спят в коридоре и в гардеробной.

Похоже, война, которую российская пропаганда годами продавала россиянам как "где-то далеко", постепенно добралась и до тех, кто больше всего кричал об "ударах по центрам принятия решений" и "можем повторить", — отметили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России заявили о фактическом прекращении мирных переговоров по завершению войны в Украине. В Кремле неоднократно напоминали о главном условии — выводе ВСУ из Донбасса. Украинская сторона даже не рассматривает это условие и просит западных лидеров усилить давление на РФ.

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович ошеломил новым прогнозом, отметил, что война надолго. По его словам, ключ к миру – Донбасс. И, отметил он, стороны не намерены отдавать его друг другу.




Источник: https://t.me/spravdi/55286
