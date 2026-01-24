В Міненерго назвали три області, де найбільші знеструмлення після атаки РФ

В Україні внаслідок нового масованого удару країни-агресора по енергетичній інфраструктурі 24 січня є знеструмлені споживачі у Києві та на Київщині, Чернігівщині і Харківщині. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомили в Міненерго.

Відключення світла. Фото: із відкритих джерел

В ДТЕК уточнили, що у Києві через масовану атаку 88 000 родин тимчасово без світла.

"Складна ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині діють графіки аварійних відключень. Також оператори системи розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження. Повернення до прогнозованих погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", — розповіли в міністерстві.

На Одещині також продовжують діяти мережеві обмеження.

Варто зазначити, внаслідок масованої атаки РФ на Київ уночі 24 січня в столиці знову майже 6 000 будинків залишилися без опалення. Про це повідомили в мерії міста.

Зазначається, що більшість із будинків – ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після масованих обстрілів 9 та 20 січня. Також посилилися проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому.

Міська влада запевняє, що комунальники й енергетики вже працюють, щоб повернути тепло, світло і воду в домівки киян.

Читайте також на порталі "Коментарі" — з великою вірогідністю сьогоднішні ракети і "шахеди" прилетіли прямо з-за столу "мирних" перемовин в Абу-Дабі. Там, де делегації України, США і росії про щось розмовляли напередодні ввечері. Про це розповів нардеп Володимир Ар’єв.

Нардеп зауважив, що зазвичай, під час перемовин, активні бойові дії призупиняються, але за умови що всі сторони мають хотіти прийти до угоди. Тут росія чітко показала, що не збирається закінчувати війну.



