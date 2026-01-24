В Минэнерго назвали три области, где самые большие отключения электроэнергии после атаки РФ

В Украине в результате нового массированного удара страны-агрессора по энергетической инфраструктуре 24 января обесточены потребители в Киеве и Киевщине, Черниговщине и Харьковщине. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщили в Минэнерго.

Отключение света. Фото: из открытых источников

В ДТЭК уточнили, что в Киеве из-за массированной атаки 88 000 семей временно без света.

"Сложная ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области действуют графики аварийных отключений. Также операторы системы распределения продолжают применять сетевые ограничения. Возврат к прогнозируемым почасовым отключениям произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", — рассказали в министерстве.

В Одесской области также продолжают действовать сетевые ограничения.

Следует отметить, что в результате массированной атаки РФ на Киев ночью 24 января в столице снова почти 6 000 домов остались без отопления. Об этом сообщили в мэрии города.

Отмечается, что большинство домов – те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после массированных обстрелов 9 и 20 января. Также усугубились проблемы с водоснабжением на левом берегу и частично на правом.

Городские власти уверяют, что коммунальщики и энергетики уже работают, чтобы вернуть тепло, свет и воду в дома киевлян.

Читайте на портале "Комментарии" — с большой вероятностью сегодняшние ракеты и "шахеды" прилетели прямо из-за стола "мирных" переговоров в Абу-Даби. Там, где делегации Украины, США и России о чем-то разговаривали накануне вечером. Об этом рассказал нардеп Владимир Арьев.

Нардеп отметил, что обычно во время переговоров активные боевые действия приостанавливаются, но при условии, что все стороны должны хотеть прийти к соглашению. Здесь россия ясно показала, что не собирается заканчивать войну.



