Головна Новини Суспільство Війна з Росією В МАГАТЕ просять негайне перемир'я між Україною та РФ: що сталося
В МАГАТЕ просять негайне перемир'я між Україною та РФ: що сталося

ЗАЕС опинилася за крок від блекауту

22 травня 2026, 15:18
Кравцев Сергей

Запорізька АЕС тримається на єдиній резервній лінії електропостачання. МАГАТЕ ініціювала переговори про локальне перемир'я, щоб встигнути її відремонтувати. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

З 24 березня ЗАЕС живиться виключно від резервної лінії 330 кВ "Феросплавна-1". Головну лінію 750 кВ "Дніпровська" тоді відключили.

За цей час на станції зафіксували три окремі випадки повного зникнення зовнішнього живлення. МАГАТЕ зараз домовляється з Україною та Росією про тимчасове локальне припинення вогню — щоб провести ремонт.

Фахівці МАГАТЕ на ЗАЕС отримали інформацію про кілька атак безпілотників поблизу об'єкта та у сусідньому Енергодарі, де живе більшість персоналу станції. Зокрема, в одній з атак, за даними, було задіяно до 40 дронів.

У суботу дрон із вибухівкою нібито впав біля машинного залу першого енергоблоку, але не вибухнув — жертв і пошкоджень не було. Команда МАГАТЕ не змогла підтвердити цей факт: станція повідомила про інцидент лише через два дні, а уламки вже прибрали.

"Присутність дронів та вибухівки на атомній електростанції є неприйнятною, оскільки вона різко збільшує і без того значні ризики для ядерної безпеки", — заявив Гроссі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ризик ядерної війни зріс до рівня, небаченого з часів холодної війни. Він пояснив це тим, що збройні конфлікти повернулись до Європи та на Близький Схід. При цьому заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко виступив із жорстким попередженням на заході у штаб-квартирі ООН, закликавши до негайного припинення всіх бойових дій поблизу ядерних об'єктів. Чи справді ризик ядерної катастрофи зріс? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.




