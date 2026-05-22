В МАГАТЕ просять негайне перемир'я між Україною та РФ: що сталося

Запорізька АЕС тримається на єдиній резервній лінії електропостачання. МАГАТЕ ініціювала переговори про локальне перемир'я, щоб встигнути її відремонтувати. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Запорізька АЕС. Фото: з відкритих джерел

З 24 березня ЗАЕС живиться виключно від резервної лінії 330 кВ "Феросплавна-1". Головну лінію 750 кВ "Дніпровська" тоді відключили.

За цей час на станції зафіксували три окремі випадки повного зникнення зовнішнього живлення. МАГАТЕ зараз домовляється з Україною та Росією про тимчасове локальне припинення вогню — щоб провести ремонт.

Фахівці МАГАТЕ на ЗАЕС отримали інформацію про кілька атак безпілотників поблизу об'єкта та у сусідньому Енергодарі, де живе більшість персоналу станції. Зокрема, в одній з атак, за даними, було задіяно до 40 дронів.

У суботу дрон із вибухівкою нібито впав біля машинного залу першого енергоблоку, але не вибухнув — жертв і пошкоджень не було. Команда МАГАТЕ не змогла підтвердити цей факт: станція повідомила про інцидент лише через два дні, а уламки вже прибрали.

"Присутність дронів та вибухівки на атомній електростанції є неприйнятною, оскільки вона різко збільшує і без того значні ризики для ядерної безпеки", — заявив Гроссі.

