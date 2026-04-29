Чи справді зріс ризик ядерної катастрофи: про що говорять заяви МАГАТЕ

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ризик ядерної війни зріс до рівня, небаченого з часів холодної війни. Він пояснив це тим, що збройні конфлікти повернулись до Європи та на Близький Схід. При цьому заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко виступив із жорстким попередженням на заході у штаб-квартирі ООН, закликавши до негайного припинення всіх бойових дій поблизу ядерних об'єктів. Чи справді ризик ядерної катастрофи зріс? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Запорізька АЕС. Фото: з відкритих джерел

Сьогодні справді є політична нестабільність, ядерних ризиків багато

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак розповів в інтерв’ю "24 Каналу", що не треба забувати, що МАГАТЕ не є структурою, яка оцінює ризик ядерної війни.

За словами експерта, насправді Міжнародне агентство з атомної енергії оцінює безпеку ядерних санкцій. Можливо, через те, що в Ірані є загроза атомним станціям, а в Україні є незрозумілий статус ядерних матеріалів на ЗАЕС, голова МАГАТЕ оприлюднив такий допис. А щодо політики країн, які є дестабілізаторами ситуації, він підтвердив, що певні ризики зростають. Попри це, не можна сказати, що таких проблем, як сьогодні, ніколи не було. Адже у роки холодної війни ядерна війна дійсно могла розпочатися будь-якої хвилини.

"Тоді було багато готової зброї, яка стояла на чергуванні, вона постійно була на прицілі, а рівень готовності високий. Від отримання команди до старту ядерного удару могли пройти хвилини. Тобто в цей час був такий рівень готовності, що будь-яке напруження могло призвести до використання ядерної зброї", – пояснив Олексій Їжак.

За його словами, сьогодні справді є політична нестабільність, ядерних ризиків багато, й далеко не всі речі ми можемо контролювати. Однак рівень готовності ядерної зброї для удару значно нижчий і в Росії, і у США. Тому не можна говорити про особливу небезпеку від цих країн.

"Застосування ядерної зброї не стало небачено високим. Думаю, глава МАГАТЕ має на увазі політичні ризики. А щодо готовності використання ядерної зброї, на мою думку, вона не стала більшою за останні роки", – підкреслив експерт Національного інституту стратегічних досліджень.

Механізмів мирного звільнення ЗАЕС фактично не існує

Експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна зазначила, деокупація Запорізької атомної електростанції мирним шляхом наразі виглядає нереалістичним сценарієм через системне зміцнення російської присутності та, за оцінкою експертів, лобістську діяльність керівництва МАГАТЕ на користь Кремля. Росія використовує ядерний об'єкт не лише як військову базу, а й як інструмент ядерного тероризму, поступово легітимізуючи своє перебування на станції через міжнародні інституції.

Експерт наголосила, що дипломатичні зусилля МАГАТЕ виявилися неефективними, оскільки Москва за чотири роки фактично інтегрувала станцію у своє правове та адміністративне поле, а візити Рафаеля Гроссі до Росії, за її словами, дедалі більше нагадують політичну кампанію.

За словами експерта, за час окупації Росія суттєво посилила контроль над ЗАЕС: запровадила управління за власним законодавством і видала відповідні ліцензії. Крім того, ротація місії МАГАТЕ вже понад рік відбувається через тимчасово окуповані території, що, на її думку, фактично легітимізує російську присутність.

Кошарна також звернула увагу на політичний контекст діяльності міжнародних структур, зокрема ООН, що ускладнює ухвалення рішень щодо деокупації станції. Вона вважає, що за нинішніх умов механізмів мирного звільнення ЗАЕС фактично не існує.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ЄС без ілюзій: Німеччина пропонує Україні "шлях без членства".



