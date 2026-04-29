Действительно ли возрос риск ядерной катастрофы: о чем говорят заявления МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что риск ядерной войны вырос до уровня, невиданного со времен холодной войны. Он объяснил это тем, что вооруженные конфликты вернулись в Европу и на Ближний Восток. При этом заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко выступил с жестким предупреждением на мероприятии в штаб-квартире ООН, призвав к немедленному прекращению всех боевых действий вблизи ядерных объектов. Действительно ли риск ядерной катастрофы возрос? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Запорожская АЭС.

Сегодня действительно есть политическая нестабильность, ядерных рисков много

Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак рассказал в интервью "24 Каналу", что не нужно забывать, что МАГАТЭ не является структурой, оценивающей риск ядерной войны.

По словам эксперта, на самом деле Международное агентство по атомной энергии оценивает безопасность ядерных санкций. Возможно, потому, что в Иране есть угроза атомным станциям, а в Украине есть непонятный статус ядерных материалов на ЗАЭС, глава МАГАТЭ обнародовал такое сообщение. А что касается политики стран, которые являются дестабилизаторами ситуации, он подтвердил, что определенные риски растут. Несмотря на это, нельзя сказать, что таких проблем как сегодня никогда не было. Ведь в годы холодной войны ядерная война действительно могла начаться в любую минуту.

"Тогда было много готового оружия, которое стояло на дежурстве, оно постоянно было на прицеле, а уровень готовности высок. От получения команды до старта ядерного удара могли пройти минуты. То есть в это время был такой уровень готовности, что любое напряжение могло привести к использованию ядерного оружия", – объяснил Алексей Ижак.

По его словам, сегодня действительно есть политическая нестабильность, ядерных рисков много, и далеко не все вещи мы можем контролировать. Однако уровень готовности ядерного оружия к удару значительно ниже и в России, и в США. Поэтому нельзя говорить об особой опасности этих стран.

"Применение ядерного оружия не стало невиданно высоким. Думаю, глава МАГАТЭ подразумевает политические риски. А о готовности использования ядерного оружия, по моему мнению, оно не стало больше последних лет", – подчеркнул эксперт Национального института стратегических исследований.

Механизмов мирного освобождения ЗАЭС фактически не существует

Эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная отметила, что деоккупация Запорожской атомной электростанции мирным путем пока выглядит нереалистичным сценарием из-за системного укрепления российского присутствия и, по оценке экспертов, лоббистской деятельности руководства МАГАТЭ в пользу Кремля. Россия использует ядерный объект не только как военную базу, но и как инструмент ядерного терроризма, постепенно легитимируя свое пребывание на станции через международные институты.

Эксперт подчеркнула, что дипломатические усилия МАГАТЭ оказались неэффективными, поскольку Москва за четыре года фактически интегрировала станцию в свое правовое и административное поле, а визиты Рафаэля Гросси в Россию, по ее словам, все больше напоминают политическую кампанию.

По словам эксперта, во время оккупации Россия существенно усилила контроль над ЗАЭС: ввела управление по собственному законодательству и выдала соответствующие лицензии. Кроме того, ротация миссии МАГАТЭ уже больше года происходит через временно оккупированные территории, что, по ее мнению, фактически легитимирует российское присутствие.

Кошарна также обратила внимание на политический контекст деятельности международных структур, в частности ООН, что затрудняет принятие решений по деоккупации станции. Она считает, что в нынешних условиях механизмов мирного увольнения ЗАЭС фактически не существует.

