В МАГАТЭ просят срочное перемирие между Украиной и РФ: что произошло

Запорожская АЭС держится на единственной резервной линии электроснабжения. МАГАТЭ инициировала переговоры о локальном перемирии, чтобы успеть ее отремонтировать. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

С 24 марта ЗАЭС питается исключительно от резервной линии 330 кВ "Ферросплавная-1". Главную линию 750 кВ "Днепровская" тогда отключили.

За это время на станции зафиксировали три частных случая полного исчезновения внешнего питания. МАГАТЭ сейчас договаривается с Украиной и Россией о временном локальном прекращении огня – чтобы провести ремонт.

Специалисты МАГАТЭ на ЗАЭС получили информацию о нескольких атаках беспилотников вблизи объекта и в соседнем Энергодаре, где проживает большинство персонала станции. В частности, в одной из атак, по данным, было задействовано до 40 дронов.

В субботу дрон со взрывчаткой якобы упал возле машинного зала первого энергоблока, но не взорвался — жертв и повреждений не было. Команда МАГАТЭ не смогла подтвердить этот факт: станция сообщила об инциденте только через два дня, а обломки уже убрали.

"Присутствие дронов и взрывчатки на атомной электростанции неприемлемо, поскольку она резко увеличивает и без того значительные риски для ядерной безопасности", — заявил Гросси.

