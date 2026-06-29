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В Кремлі паніка: різко змінили риторику щодо війни в Україні

Військовий Сазонов розповів, чому у РФ знову заговорили про ядерний удар

29 червня 2026, 14:16
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Кречмаровская Наталия

В Росії поширюють меседж про необхідність вдарити по Україні ядерною зброєю. 

В Кремлі паніка: різко змінили риторику щодо війни в Україні

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, політолог, військовий експерт Кирило Сазонов розповів, чому насправді знову заговорили про ядерку. За його словами, у Росії метання та пошуки правильного шляху. Вони не знають, що робити, а тому знову почали погрожувати ядеркою. Політолог пояснив, що спочатку тему ядерного удару запускали через своїх воєнкорів та скандальних політиків, а коли ніхто не відреагував, запустили в західні ЗМІ. За його словами, тему запустили, щоб спровокувати США та Європу на певні поступки та переговори. 

"Повідомляють, що верхівка в Росії вимагає від Путіна застосувати ядерну зброю. Як аргументують прихильники жорстких дій, пропонують її відмовитися від дипломатії, тому що Україна завдає жорстоких ударів по Росії, ці удари дуже страшні, згубні, і пропонують піти на крайні заходи", — розповів військовий. 

Таким чином прямо натякають США, що вони не виступили посередниками та не змогли дотиснути Україну на вигідні для РФ умови, пояснив військовий. 

За його словами, історія проста — намагаються показати гарного Путіна, який хоче переговорів та не хоче ядерної війни. Він нібито хоче миру та розраховував на американців, які його підвели. У всьому, зазначає Сазонов, нібито винна Україна та яструби РФ, які виступають за ядерний удар. 

"Путіна треба берегти, ні в якому разі не робити з ним нічого поганого, тому що тільки на ньому і тримається цей тендітний світ. Ось таку нехитру тезу вони відправляють, що є страшні сили в Росії, які стримує тільки Путін. Треба з ним домовлятися, не треба пускати по ньому дрон, бо буде тільки гірше — хаос. Прийдуть до влади радикали, і вони вже всім влаштують”, — зазначив військовий. 

За його словами, цей меседж посилають, у першу чергу США та Дональду Трампу — саме йому пропонують врятувати світ від ядерної катастрофи. 

“Тим більше, він, на думку авторів, несе відповідальність, він винен. Він обіцяв Путіну допомогти. І як це вони формулюють, припинити війну, бути посередником у припиненні війни на умовах, які вигідні Росії”, — зауважив Сазонов.

Військовий висловив сподівання, що Трамп не повірить та не втягнеться у цю просту та примітивну комбінацію. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли Путін може зважитися на удар ядеркою по Україні.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=NNVa9cf4t0U
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