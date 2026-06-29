В Кремлі паніка: різко змінили риторику щодо війни в Україні

В Росії поширюють меседж про необхідність вдарити по Україні ядерною зброєю.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, політолог, військовий експерт Кирило Сазонов розповів, чому насправді знову заговорили про ядерку. За його словами, у Росії метання та пошуки правильного шляху. Вони не знають, що робити, а тому знову почали погрожувати ядеркою. Політолог пояснив, що спочатку тему ядерного удару запускали через своїх воєнкорів та скандальних політиків, а коли ніхто не відреагував, запустили в західні ЗМІ. За його словами, тему запустили, щоб спровокувати США та Європу на певні поступки та переговори.

"Повідомляють, що верхівка в Росії вимагає від Путіна застосувати ядерну зброю. Як аргументують прихильники жорстких дій, пропонують її відмовитися від дипломатії, тому що Україна завдає жорстоких ударів по Росії, ці удари дуже страшні, згубні, і пропонують піти на крайні заходи", — розповів військовий.

Таким чином прямо натякають США, що вони не виступили посередниками та не змогли дотиснути Україну на вигідні для РФ умови, пояснив військовий.

За його словами, історія проста — намагаються показати гарного Путіна, який хоче переговорів та не хоче ядерної війни. Він нібито хоче миру та розраховував на американців, які його підвели. У всьому, зазначає Сазонов, нібито винна Україна та яструби РФ, які виступають за ядерний удар.

"Путіна треба берегти, ні в якому разі не робити з ним нічого поганого, тому що тільки на ньому і тримається цей тендітний світ. Ось таку нехитру тезу вони відправляють, що є страшні сили в Росії, які стримує тільки Путін. Треба з ним домовлятися, не треба пускати по ньому дрон, бо буде тільки гірше — хаос. Прийдуть до влади радикали, і вони вже всім влаштують”, — зазначив військовий.

За його словами, цей меседж посилають, у першу чергу США та Дональду Трампу — саме йому пропонують врятувати світ від ядерної катастрофи.

“Тим більше, він, на думку авторів, несе відповідальність, він винен. Він обіцяв Путіну допомогти. І як це вони формулюють, припинити війну, бути посередником у припиненні війни на умовах, які вигідні Росії”, — зауважив Сазонов.

Військовий висловив сподівання, що Трамп не повірить та не втягнеться у цю просту та примітивну комбінацію.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли Путін може зважитися на удар ядеркою по Україні.



