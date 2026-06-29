В России распространяют месседж о необходимости ударить по Украине ядерным оружием.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, политолог, военный эксперт Кирилл Сазонов рассказал, почему на самом деле снова заговорили о ядерке. По его словам, в России метания и поиски верного пути. Они не знают, что делать, а потому снова начали угрожать ядеркой. Политолог объяснил, что сначала тему ядерного удара запускали из-за своих военкоров и скандальных политиков, а когда никто не отреагировал, запустили в западные СМИ. По его словам, тему запустили, чтобы спровоцировать США и Европу на некоторые уступки и переговоры.

"Сообщают, что верхушка в России требует от Путина применить ядерное оружие. Как аргументируют сторонники жестких действий, предлагают его отказаться от дипломатии, потому что Украина наносит жестокие удары по России, эти удары очень страшны, губительны, и предлагают пойти на крайние меры", — рассказал военный.

Таким образом, прямо намекают США, что они не выступили посредниками и не смогли дожать Украину на выгодные для РФ условия, пояснил военный.

По его словам, история проста – пытаются показать хорошего Путина, который хочет переговоров и не хочет ядерной войны. Он якобы хочет мира и рассчитывал на подведших его американцев. Во всем, отмечает Сазонов, якобы виновата Украина и ястребы РФ, выступающие за ядерный удар.

"Путина надо беречь, ни в коем случае не делать с ним ничего плохого, потому что только на нем и держится этот хрупкий мир. Вот такой бесхитростный тезис они отправляют, что есть страшные силы в России, которые сдерживает только Путин. Надо с ним договариваться, не надо пускать по нему дрон, потому что будет только хуже – хаос. Придут к власти радикалы и они уже всем устроят”, — отметил военный.

По его словам, этот месседж посылают, в первую очередь США и Дональду Трампу – именно ему предлагают спасти мир от ядерной катастрофы.

"Тем более, он, по мнению авторов, он несет ответственность, он виноват. Он обещал Путину помочь. И как это они формулируют, прекратить войну, быть посредником в прекращении войны на условиях, выгодных России", — отметил Сазонов.

Военный выразил надежду, что Трамп не поверит и не втянется в эту простую и примитивную комбинацию.

Напомним: портал "Комментарии" писал, когда Путин может решиться на удар ядеркой по Украине.



