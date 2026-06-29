В Кремле паника: резко изменили риторику по поводу войны в Украине

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Кречмаровская Наталия
В России распространяют месседж о необходимости ударить по Украине ядерным оружием.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Военный ВСУ, политолог, военный эксперт Кирилл Сазонов рассказал, почему на самом деле снова заговорили о ядерке. По его словам, в России метания и поиски верного пути. Они не знают, что делать, а потому снова начали угрожать ядеркой. Политолог объяснил, что сначала тему ядерного удара запускали из-за своих военкоров и скандальных политиков, а когда никто не отреагировал, запустили в западные СМИ. По его словам, тему запустили, чтобы спровоцировать США и Европу на некоторые уступки и переговоры.
Таким образом, прямо намекают США, что они не выступили посредниками и не смогли дожать Украину на выгодные для РФ условия, пояснил военный.
По его словам, история проста – пытаются показать хорошего Путина, который хочет переговоров и не хочет ядерной войны. Он якобы хочет мира и рассчитывал на подведших его американцев. Во всем, отмечает Сазонов, якобы виновата Украина и ястребы РФ, выступающие за ядерный удар.
По его словам, этот месседж посылают, в первую очередь США и Дональду Трампу – именно ему предлагают спасти мир от ядерной катастрофы.
Военный выразил надежду, что Трамп не поверит и не втянется в эту простую и примитивную комбинацию.
Напомним: портал "Комментарии" писал, когда Путин может решиться на удар ядеркой по Украине.