“В ЄС масово відмовляють українцям в роботі”: що насправді відбувається

Російська пропаганда поширює черговий фейк про українців в європейських країнах.

Біженці. Фото портал "Коментарі"

У Центрі стратегічних комунікацій спростували фейк, що нібито “французькі компанії масово відмовляються брати на роботу українських біженців, бо вони не хочуть соціалізуватися та вчити мову, а лише вимагають особливого ставлення”. Таку інформацію поширюють російські Telegram-канали з посиланням на нібито сюжет France24.

Насправді, як зазначили аналітики Центру, France24 не публікувало такого відео — ані на своєму сайті, ані в жодній із соціальних мереж.

“Інформації про масові відмови українським біженцям у працевлаштуванні у Франції також немає в інших авторитетних медіа, зазначили у VoxCheck. Для створення “сюжету” використали стокові кадри та фрагменти з інших відео. Зокрема, сцени з жінками біля швейних машин і на газонокосарці взяті з матеріалу телеканалу France 3 Grand Est від квітня 2022 року. У тому сюжеті, навпаки, йшлося про те, як французькі компанії у Страсбурзі підтримують українських біженців і пропонують їм роботу”, — пояснили у Центрі стратегічних комунікацій.

Зазначається, що такими фейками Росія намагається дискредитувати українців за кордоном і посилити ворожі наративи про “невдячних біженців”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда поширює чергову цинічну маніпуляцію, мета якої сформувати наратив про нібито “постановочність війни” в Україні.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що для досягнення мети ворог використовує фотографії дитини, зроблені на похоронах загиблих українських військових.



