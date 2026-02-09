“В ЄС масово відмовляють українцям в роботі”: що насправді відбувається

Рубрики
Російська пропаганда поширює черговий фейк про українців в європейських країнах.
У Центрі стратегічних комунікацій спростували фейк, що нібито “французькі компанії масово відмовляються брати на роботу українських біженців, бо вони не хочуть соціалізуватися та вчити мову, а лише вимагають особливого ставлення”. Таку інформацію поширюють російські Telegram-канали з посиланням на нібито сюжет France24.
Насправді, як зазначили аналітики Центру, France24 не публікувало такого відео — ані на своєму сайті, ані в жодній із соціальних мереж.
Зазначається, що такими фейками Росія намагається дискредитувати українців за кордоном і посилити ворожі наративи про “невдячних біженців”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда поширює чергову цинічну маніпуляцію, мета якої сформувати наратив про нібито “постановочність війни” в Україні.
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що для досягнення мети ворог використовує фотографії дитини, зроблені на похоронах загиблих українських військових.