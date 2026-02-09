"В ЕС массово отказывают украинцам в работе": что на самом деле происходит

Российская пропаганда распространяет очередной фейк об украинцах в европейских странах.

Беженцы. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций опровергли фейк, что якобы "французские компании массово отказываются брать на работу украинских беженцев, потому что они не хотят социализироваться и учить язык, а требуют особого отношения". Такую информацию распространяют российские Telegram-каналы со ссылкой на тип сюжета France24.

На самом деле, как отметили аналитики Центра, France24 не публиковало такого видео – ни на своем сайте, ни в одной из социальных сетей.

"Информации о массовых отказах украинским беженцам в трудоустройстве во Франции также нет у других авторитетных медиа, отметили в VoxCheck. Для создания "сюжета" использовали стоковые кадры и фрагменты других видео. В частности, сцены с женщинами у швейных машин и на газонокосилке взяты из материала телеканала France 3 Grand 2, наоборот, о фильме France 3 Grand2 то, как французские компании в Страсбурге поддерживают украинских беженцев и предлагают им работу", – объяснили в Центре стратегических коммуникаций.

Отмечается, что такими фейками Россия пытается дискредитировать украинцев за рубежом и усилить враждебные нарративы о неблагодарных беженцах.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда распространяет очередную циничную манипуляцию, цель которой сформировать нарратив о якобы "постановочности войны" в Украине.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что для достижения цели враг использует фотографии ребенка, сделанные на похоронах погибших украинских военных.



