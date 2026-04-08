В це складно повірити: ГУР добило останній пором РФ у Керчі

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України вивели з ладу останній залізничний пором російських окупаційних сил у Керченській протоці.

Результати удару ГУР по порому рф у Керчі

Про це повідомили в ГУР МО України.

Зазначається, що в ніч з 5 на 6 квітня 2026 року підрозділи Департаменту активних дій завдали ударів безпілотниками по порому "Славянин", який залишався єдиним залізничним поромом, що використовувався окупантами в цьому районі.

Це судно відігравало ключову роль у забезпеченні російського військового угруповання в тимчасово окупованому Криму. Через нього транспортували паливно-мастильні матеріали, озброєння, військову техніку та боєприпаси.

Таким чином, удар по порому суттєво впливає на логістичні можливості російських сил у регіоні.

У розвідці також нагадали, що у березні українські спецпризначенці вже вивели з ладу інший залізничний пором — "Авангард", а "Славянин" тоді зазнав пошкоджень.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійські війська продовжують системно атакувати підрозділи ДСНС у прикордонних районах Сумської області. Лише за останній тиждень зафіксовано щонайменше три удари по рятувальниках та їхній інфраструктурі.

Про це повідомив речник Головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка. За його словами, внаслідок обстрілів в обласному центрі та Тростянці було пошкоджено спеціалізований транспорт. Водночас у прикордонній Зноб-Новгородській громаді наслідки виявилися значно серйознішими — місцевий підрозділ рятувальників зазнав повного руйнування. Зокрема, пожежне депо разом із технікою було повністю знищене вогнем. Це суттєво ускладнює роботу екстрених служб у регіоні, який регулярно зазнає обстрілів.

