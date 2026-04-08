В це складно повірити: ГУР добило останній пором РФ у Керчі

Ткачова Марія
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України вивели з ладу останній залізничний пором російських окупаційних сил у Керченській протоці.
Результати удару ГУР по порому рф у Керчі
Про це повідомили в ГУР МО України.
Зазначається, що в ніч з 5 на 6 квітня 2026 року підрозділи Департаменту активних дій завдали ударів безпілотниками по порому "Славянин", який залишався єдиним залізничним поромом, що використовувався окупантами в цьому районі.
Це судно відігравало ключову роль у забезпеченні російського військового угруповання в тимчасово окупованому Криму. Через нього транспортували паливно-мастильні матеріали, озброєння, військову техніку та боєприпаси.
Таким чином, удар по порому суттєво впливає на логістичні можливості російських сил у регіоні.
У розвідці також нагадали, що у березні українські спецпризначенці вже вивели з ладу інший залізничний пором — "Авангард", а "Славянин" тоді зазнав пошкоджень.