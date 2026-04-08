В это сложно поверить: ГУР добило последний паром РФ в Керчи

Спецназначители Главного управления разведки Министерства обороны Украины вывели из строя последний железнодорожный паром российских оккупационных сил в Керченском проливе.

Результаты удара ГУР по парому РФ в Керчи

Об этом сообщили в ГУР МО Украины .

Отмечается, что в ночь с 5 на 6 апреля 2026 года подразделения Департамента активных действий нанесли удары беспилотниками по парому "Славянин", который оставался единственным железнодорожным паромом, который использовался оккупантами в этом районе.

Это судно играло ключевую роль в обеспечении российской военной группировки во временно оккупированном Крыму. Через него транспортировали горюче-смазочные материалы, вооружение, военную технику и боеприпасы.

Таким образом, удар по парому оказывает существенное влияние на логистические возможности российских сил в регионе.

В разведке также напомнили, что в марте украинские спецназовцы уже вывели из строя другой железнодорожный паром — "Авангард", а "Славянин" тогда получил повреждения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска продолжают системно атаковать подразделения ГСЧС в приграничных районах Сумской области. Только за последнюю неделю зафиксировано по меньшей мере три удара по спасателям и их инфраструктуре.

Об этом сообщил представитель Главного управления ГСЧС в Сумской области Олег Стрелка. По его словам, в результате обстрелов в областном центре и Тростянце был поврежден специализированный транспорт. В то же время в приграничной Зноб-Новгородской общине последствия оказались значительно серьезнее — местное подразделение спасателей получило полное разрушение. В частности, пожарное депо вместе с техникой полностью уничтожено огнем. Это существенно усложняет работу экстренных служб в регионе, который регулярно подвергается обстрелам.

