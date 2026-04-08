В это сложно поверить: ГУР добило последний паром РФ в Керчи

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Спецназначители Главного управления разведки Министерства обороны Украины вывели из строя последний железнодорожный паром российских оккупационных сил в Керченском проливе.
Результаты удара ГУР по парому РФ в Керчи
Об этом сообщили в ГУР МО Украины .
Отмечается, что в ночь с 5 на 6 апреля 2026 года подразделения Департамента активных действий нанесли удары беспилотниками по парому "Славянин", который оставался единственным железнодорожным паромом, который использовался оккупантами в этом районе.
Это судно играло ключевую роль в обеспечении российской военной группировки во временно оккупированном Крыму. Через него транспортировали горюче-смазочные материалы, вооружение, военную технику и боеприпасы.
Таким образом, удар по парому оказывает существенное влияние на логистические возможности российских сил в регионе.
В разведке также напомнили, что в марте украинские спецназовцы уже вывели из строя другой железнодорожный паром — "Авангард", а "Славянин" тогда получил повреждения.