Головна Новини Суспільство Війна з Росією Уже влітку Україна запускає новий пасажирський потяг: яке сполучення
Уже влітку Україна запускає новий пасажирський потяг: яке сполучення

Україна та Болгарія готуються запустити новий міжнародний поїзд — маршрут пройде через Румунію

30 березня 2026, 19:26
Ткачова Марія

Україна та Болгарія домовилися про запуск нового пасажирського залізничного сполучення, яке проходитиме через територію Румунії.

Новий пасажирський потяг через Румунію

Відповідну ініціативу обговорили під час зустрічі міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби з міністром транспорту Болгарії.

За попередніми планами, новий маршрут може запрацювати вже влітку 2026 року у тестовому форматі. Йдеться про розширення транспортних можливостей для пасажирів і зміцнення міжнародного сполучення.

Окрім запуску поїзда, сторони також обговорили розвиток транспортних коридорів, розширення автомобільних перевезень та впровадження цифрових рішень на кордоні для пришвидшення проходження процедур.

Окрему увагу приділили співпраці у сфері безпеки судноплавства в Чорному морі.

Таким чином, Україна продовжує розвивати міжнародні транспортні зв’язки, зокрема з країнами Європейського Союзу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Перша леді України Олена Зеленська заявила, що Росія не надає жодної інформації про незаконно вивезених українських дітей, що суттєво ускладнює процес їхнього повернення.
В інтерв’ю Fox News вона наголосила, що Україна змушена покладатися на допомогу міжнародних партнерів, оскільки напряму отримати ці дані неможливо. За словами Зеленської, наразі створено міжнародну коаліцію з повернення дітей, до якої вже приєдналися понад 40 країн і організацій. Однак процес залишається повільним — дітей повертають невеликими групами. Вона підкреслила, що за нинішніх темпів повернення може затягнутися на десятки років, тоді як діти продовжують втрачати час і можливість жити нормальним життям.



Джерело: https://t.me/weukrainetv/138231
