Уже влітку Україна запускає новий пасажирський потяг: яке сполучення

Україна та Болгарія домовилися про запуск нового пасажирського залізничного сполучення, яке проходитиме через територію Румунії.

Новий пасажирський потяг через Румунію

Відповідну ініціативу обговорили під час зустрічі міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби з міністром транспорту Болгарії.

За попередніми планами, новий маршрут може запрацювати вже влітку 2026 року у тестовому форматі. Йдеться про розширення транспортних можливостей для пасажирів і зміцнення міжнародного сполучення.

Окрім запуску поїзда, сторони також обговорили розвиток транспортних коридорів, розширення автомобільних перевезень та впровадження цифрових рішень на кордоні для пришвидшення проходження процедур.

Окрему увагу приділили співпраці у сфері безпеки судноплавства в Чорному морі.

Таким чином, Україна продовжує розвивати міжнародні транспортні зв’язки, зокрема з країнами Європейського Союзу.

