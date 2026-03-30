Уже летом Украина запускает новый пассажирский поезд: какое сообщение

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Украина и Болгария договорились о запуске нового пассажирского железнодорожного сообщения, которое будет проходить через территорию Румынии.
Новый пассажирский поезд через Румынию
Соответствующую инициативу обсудили на встрече министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы с министром транспорта Болгарии.
По предварительным планам новый маршрут может заработать уже летом 2026 года в тестовом формате. Речь идет о расширении транспортных возможностей для пассажиров и укреплении международного сообщения.
Помимо запуска поезда стороны также обсудили развитие транспортных коридоров, расширение автомобильных перевозок и внедрение цифровых решений на границе для ускорения прохождения процедур.
Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности судоходства в Черном море.
Таким образом, Украина продолжает развивать международные транспортные связи, в частности, со странами Европейского Союза.