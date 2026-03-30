Уже летом Украина запускает новый пассажирский поезд: какое сообщение

Украина и Болгария договорились о запуске нового пассажирского железнодорожного сообщения, которое будет проходить через территорию Румынии.

Новый пассажирский поезд через Румынию

Соответствующую инициативу обсудили на встрече министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы с министром транспорта Болгарии.

По предварительным планам новый маршрут может заработать уже летом 2026 года в тестовом формате. Речь идет о расширении транспортных возможностей для пассажиров и укреплении международного сообщения.

Помимо запуска поезда стороны также обсудили развитие транспортных коридоров, расширение автомобильных перевозок и внедрение цифровых решений на границе для ускорения прохождения процедур.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности судоходства в Черном море.

Таким образом, Украина продолжает развивать международные транспортные связи, в частности, со странами Европейского Союза.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что Россия не предоставляет никакой информации о незаконно вывезенных украинских детях, что существенно усложняет процесс их возвращения.

В интервью Fox News она подчеркнула, что Украина вынуждена полагаться на помощь международных партнеров, поскольку напрямую получить эти данные невозможно. По словам Зеленской, в настоящее время создана международная коалиция по возвращению детей, к которой уже присоединились более 40 стран и организаций. Однако процесс остается медленным – детей возвращают небольшими группами. Она подчеркнула, что при нынешних темпах возвращение может затянуться на десятки лет, тогда как дети продолжают терять время и жить нормальной жизнью.

