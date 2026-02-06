Уже у найближчі 48 годин: українців терміново попередили про новий страшний удар РФ

Російська армія готує масований ракетно-дроновий удар по території України в найближчі 48 годин. Таке попередження надійшло 6 лютого від моніторингового каналу ЄРадар, який відстежує пересування ворожих сил та їхню активність у повітрі та на морі.

Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, наразі у повітрі перебуває щонайменше два бомбардувальники Ту-95МС, що вилетіли з Далекого Сходу та прямують на аеродром "Енгельс" для оснащення крилатими ракетами. Паралельно окупанти планують залучити до операції надзвукові ракетоносці Ту-22м3 з аеродромів "Оленья" та "Дягілево", які вже минулого дня були обладнані ракетами Х-22.

Додатково в операції можуть брати участь до шести бортів МіГ-31К, а у Новоросійську три носії ракет "Калібр" перебувають у стані готовності для ураження стратегічних об’єктів. Монітори повідомляють, що очікується спорядження Ту-95МС на "Енгельсі" та їхня подальша передислокація на "Оленя", після чого вони будуть готові до завдання ударів.

Фахівці наголошують, що основною ціллю противника, ймовірно, стане Київ і Київська область. У разі залучення Ту-22м3 столиця країни та прилеглі райони можуть опинитися під найбільшою загрозою. Громадян закликають підготуватися до можливої атаки: зарядити ґаджети, забезпечити наявність необхідних речей та бути готовими до тимчасових відключень електроенергії.

Вранці 6 лютого в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через зліт російського винищувача МіГ. Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали попереджали про ракетну загрозу. Водночас Кропивницький зазнав масованого обстрілу: на місто були спрямовані дрони та ракети, що підтверджує активізацію ворога та високий рівень загрози для українських населених пунктів.

Портал "Коментарі" вже писав, що останні тижні російська армія активніше перегруповується на Донеччині, що викликає дискусії щодо можливого зміщення основної мети наступу. Аналітики та військові уважно стежать за напрямками, де противник намагається створити умови для просування вперед. Військовий експерт Сергій Грабський зазначив, що такі маневри не свідчать про раптову зміну стратегічних планів Кремля.