Уже в ближайшие 48 часов: украинцев срочно предупредили о новом страшном ударе РФ

Российская армия готовит массированный ракетно-дроновый удар по территории Украины в ближайшие 48 часов. Такое предупреждение поступило 6 февраля от мониторингового канала ЕРадар, который отслеживает передвижение вражеских сил и их активность в воздухе и море.

Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, в воздухе находятся по меньшей мере два бомбардировщика Ту-95МС, которые вылетели с Дальнего Востока и направляются на аэродром "Энгельс" для оснащения крылатыми ракетами. Параллельно оккупанты планируют привлечь к операции сверхзвуковые ракетоносцы Ту-22м3 с аэродромов "Оленья" и "Дягилево", которые уже в минувший день были оборудованы ракетами Х-22.

Дополнительно в операции могут участвовать до шести бортов МиГ-31К, а в Новороссийске три носителя ракет "Калибр" находятся в состоянии готовности для поражения стратегических объектов. Мониторы сообщают, что ожидается снаряжение Ту-95МС на Энгельсе и их дальнейшая передислокация на Оленя, после чего они будут готовы к нанесению ударов.

Специалисты отмечают, что основной целью противника, вероятно, станет Киев и Киевская область. В случае привлечения Ту-22м3 столица страны и близлежащие районы могут оказаться наибольшей угрозой. Граждан призывают подготовиться к возможной атаке: зарядить гаджеты, обеспечить необходимые вещи и быть готовыми к временным отключениям электроэнергии.

Утром 6 февраля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ. Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы предупреждали о ракетной угрозе. В то же время Кропивницкий подвергся массированному обстрелу: на город были направлены дроны и ракеты, что подтверждает активизацию врага и высокий уровень угрозы для украинских населенных пунктов.

Портал "Комментарии" уже писал, что последние недели российская армия активнее перегруппировывается на Донбассе, что вызывает дискуссии о возможном смещении основной цели наступления. Аналитики и военные пристально смотрят за направлениями, где противник пробует сделать условия для продвижения вперед. Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что такие маневры не свидетельствуют о внезапном изменении стратегических планов Кремля.