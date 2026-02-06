logo_ukra

Велике місто під великою загрозою: експерт розкрив новий підступний план Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Велике місто під великою загрозою: експерт розкрив новий підступний план Путіна

Російська армія перегруповується на Донеччині, змінюючи головну ціль, що, за словами експерта Сергія Грабського, не є несподіванкою в планах Кремля

6 лютого 2026, 11:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Останні тижні російська армія активніше перегруповується на Донеччині, що викликає дискусії щодо можливого зміщення основної мети наступу. Аналітики та військові уважно стежать за напрямками, де противник намагається створити умови для просування вперед. Військовий експерт Сергій Грабський зазначив, що такі маневри не свідчать про раптову зміну стратегічних планів Кремля. За його словами, ключове місто для російських сил у найближчій перспективі залишається незмінним, а нинішні дії лише відповідають раніше вибудованій логіці наступу.

Велике місто під великою загрозою: експерт розкрив новий підступний план Путіна

Фото: з відкритих джерел

Ціллю Москви продовжує бути Костянтинівка. Попри чутки про нібито зміну напрямку, російське командування з весни 2022 року не відмовлялося від свого первинного плану. Костянтинівка є критично важливим опорним пунктом на шляху до Краматорська та Слов’янська, хоча місто уразливе через обмежені ресурси та складні погодні умови. Західні аналітики відзначають, що туман і дощ тимчасово знижують ефективність українських безпілотників, що може створювати додаткові можливості для ворога діяти з південно-західного напрямку, зокрема в районах Іллінівки, Степанівки та Берестка.

Як підкреслює Грабський, мета російських сил полягає не у символічному захопленні окремих населених пунктів, а у встановленні контролю над ключовою транспортною артерією, яка проходить через Бахмут, Костянтинівку та Покровськ. Костянтинівка нині виконує роль захисного щита, адже інші міста на цій осі вже частково зруйновані або під постійним тиском, а її утримання дає українським силам час і простір для маневру.





