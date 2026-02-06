logo

Большой город под большой угрозой: эксперт раскрыл новый коварный план Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Большой город под большой угрозой: эксперт раскрыл новый коварный план Путина

Российская армия перегруппировывается в Донецкой области, меняя главную цель, что, по словам эксперта Сергея Грабского, не является неожиданностью в планах Кремля

6 февраля 2026, 11:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Последние недели российская армия активнее перегруппировывается в Донецкой области, что вызывает дискуссии о возможном смещении основной цели наступления. Аналитики и военные пристально смотрят за направлениями, где противник пробует сделать условия для продвижения вперед. Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что такие маневры не свидетельствуют о внезапном изменении стратегических планов Кремля. По его словам, ключевой город для российских сил в ближайшей перспективе остается неизменным, а нынешние действия лишь соответствуют ранее выстроенной логике наступления.

Большой город под большой угрозой: эксперт раскрыл новый коварный план Путина

Фото: из открытых источников

Целью Москвы продолжает быть Константиновка. Несмотря на слухи о якобы смене направления, российское командование с весны 2022 года не отказывалось от своего первоначального плана. Константиновка является критически важным опорным пунктом на пути в Краматорск и Славянск, хотя город уязвим из-за ограниченных ресурсов и сложных погодных условий. Западные аналитики отмечают, что туман и дождь временно снижают эффективность украинских беспилотников, что может создавать дополнительные возможности для врага действовать с юго-западного направления, в частности, в районах Ильиновки, Степановки и Берестка.

Как подчеркивает Грабский, цель российских сил состоит не в символическом захвате отдельных населенных пунктов, а в установлении контроля над ключевой транспортной артерией, проходящей через Бахмут, Константиновку и Покровск. Константиновка выполняет роль защитного щита, ведь другие города на этой оси уже частично разрушены или под постоянным давлением, а ее содержание дает украинским силам время и пространство для маневра.

