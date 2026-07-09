“Уже пахне Майданом”: нардеп розповів про радикальні настрої українців

Українці уже на межі — настрої радикалізуються. Здається, що у повітрі пахне “Майданом”.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Про це розповів народний депутат Дмитро Разумков. За його словами, народ втомився, хоча цю фразу в Україні не люблять, а влада сильно переживає.

“Люди втомились. Люди втомилися від того, що кожен день може бути останнім. Втомилися від того, що завтра справді може не бути твоєї хати, що не буде твоїх близьких. Люди втомилися жити ось у режимі очікування страшного чи у режимі страху. І давайте будемо чесні, люди втомилися від того, що відбувається у країні”, — пояснив політик.

За його словами, можна навіть взяти історію з ТЦК — люди втомилися від цього свавілля, від цієї колосальної корупції, яка відбувається.

"Але це ж не секрет, що там вийти з ТЦК сьогодні від 10 000 доларів. Отримати білий квиток — від 50, залежно від регіону. А те, що тіньовий бюджет ТЦК сьогодні становить погоду близько 3 млрд євро. 3 млрд євро переводимо на кровні гривні, отримуємо понад 160 млрд гривень. Ось просто беремо, переводимо 160 млрд гривень на поповнення армії”, — зазначив політик.

За його словами, спочатку люди мовчали, потім почали там шепотітися, потім почали обурюватися, а потім почали входити у конфліктні ситуації.

“Сьогодні дійшли до того, що їх вже б'ють, застосовують зброю, гранати… ТЦК сьогодні перетворилися на касту недоторканих… Ось такі настрої у людей”, — зауважив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді попередили про велику трагедію, якщо не провести реформу системи мобілізації.