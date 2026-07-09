"Уже пахнет Майданом": нардеп рассказал о радикальных настроениях украинцев

Украинцы уже на грани – настроения радикализируются. Кажется, что в воздухе пахнет Майданом.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Об этом рассказал народный депутат Дмитрий Разумков. По его словам, народ устал, хотя эту фразу в Украине не любят, а власть сильно переживает.

"Люди устали. Люди устали от того, что каждый день может быть последним. Устали от того, что завтра действительно может не быть твоего дома, что не будет твоих близких. Люди устали жить вот в режиме ожидания страшного или в режиме страха. И давайте будем честны, люди устали от того, что происходит в стране", — пояс.

По его словам, можно даже взять историю с ТЦК — люди устали от этого произвола, от этой происходящей колоссальной коррупции.

"Но это же не секрет, что там выйти из ТЦК сегодня от 10 000 долларов. Получить белый билет – от 50, в зависимости от региона. А то, что теневой бюджет ТЦК сегодня составляет погоду около 3 млрд евро. 3 млрд евро переводим на кровные гривны, получаем более 160 млрд гривен. Вот просто берем, переводим 160 млрд грн на пополнение армии”, — отметил политик.

По его словам, сначала люди молчали, потом начали там шептаться, потом начали возмущаться, потом начали входить в конфликтные ситуации.

"Сегодня дошли до того, что их уже избивают, применяют оружие, гранаты... ТЦК сегодня превратились в касту нетронутых... Вот такие настроения у людей", — отметил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде предупредили о большой трагедии, если не провести реформу системы мобилизации.