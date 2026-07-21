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Уже не витримав навіть Арестович: дав розгромний прогноз для Росії

Колишній радник Офісу президента Арестович розповів, до чого насправді може довоюватися Росія

21 липня 2026, 17:24
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Кречмаровская Наталия

У Кремлі вчергове заявили про нібито справжні цілі так званої “спеціальної воєнної операції”. За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, “Росія проводить "СВО" для того, щоб жодні війська НАТО не були присутні на території України”.

Уже не витримав навіть Арестович: дав розгромний прогноз для Росії

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович іронічно зазначив, що “сам перевзувався разів 120, але тут уже збірна Росії давить на п’ятки”. 

"Перші шістдесят сім переформулювань цілей так званої "СВО" від офіційних спікерів Кремля я ще рахував, потім кинув. І ось тепер думаю — чи не обігнали?...”, — написав він. 

Щодо суті питання Арестович зазначив: 

По-перше, “війська НАТО” нехай навіть і в особі окремих представників давно на території України.

“І зовсім несхоже, щоб у РФ були б хоч якісь шанси їх звідси прибрати”, — підкреслив він.

По-друге, якщо хоробра “спеціальна воєнна операція” так триватиме, не виключено, що війська НАТО одного разу опиняться вже на території Росії, припустив Арестович.

По-третє — суть НАТО, за його словами, за цей час радикально змінилася.

“Україна та її Сили Оборони визнані на рівні доктринальних рішень НАТО найважливішою частиною системи європейської та ширше — світової безпеки та воюють спільно з союзниками по НАТО проти російських сил далеко за межами Європи. Наприклад, в Африці (і не лише). Це добре, коли Кремль формулює цілі у 2026 році, виходячи з реалій 2014-го”, — зазначив він. 

Арестович підсумував, що відразу “хочеться” вірити в адекватність керівництва Кремля та його здатності здобути “перемогу”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Арестович у 2022 році приховував страшну правду.




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Джерело: https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid017bPTjS23jGP9EWwvTiVRuAvLFQi1RyPdKFvC4W1j4aura3pKbXvdqPJJV8Ag9gol
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