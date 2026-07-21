Уже не витримав навіть Арестович: дав розгромний прогноз для Росії

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Кречмаровская Наталия
У Кремлі вчергове заявили про нібито справжні цілі так званої “спеціальної воєнної операції”. За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, “Росія проводить "СВО" для того, щоб жодні війська НАТО не були присутні на території України”.
Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"
Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович іронічно зазначив, що “сам перевзувався разів 120, але тут уже збірна Росії давить на п’ятки”.
Щодо суті питання Арестович зазначив:
По-перше, “війська НАТО” нехай навіть і в особі окремих представників давно на території України.
По-друге, якщо хоробра “спеціальна воєнна операція” так триватиме, не виключено, що війська НАТО одного разу опиняться вже на території Росії, припустив Арестович.
По-третє — суть НАТО, за його словами, за цей час радикально змінилася.
Арестович підсумував, що відразу “хочеться” вірити в адекватність керівництва Кремля та його здатності здобути “перемогу”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Арестович у 2022 році приховував страшну правду.