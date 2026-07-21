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Кречмаровская Наталия
В Кремле в очередной раз заявили о якобы истинных целях так называемой "специальной военной операции". По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, "Россия проводит "СВО" для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины".
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович иронически отметил, что "сам переобувался раз 120, но здесь уже сборная России давит на пятки".
По сути вопрос Арестович отметил:
Во-первых, "войска НАТО" пусть даже и в лице отдельных представителей давно на территории Украины.
Во-вторых, если храбрая "специальная военная операция" так будет продолжаться, не исключено, что войска НАТО однажды окажутся уже на территории России, предположил Арестович.
В-третьих, суть НАТО, по его словам, за это время радикально изменилась.
Арестович подытожил, что сразу "хочется" верить в адекватность руководства Кремля и его способности одержать "победу".
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Арестович в 2022 году скрывал страшную правду.