В Кремле в очередной раз заявили о якобы истинных целях так называемой "специальной военной операции". По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, "Россия проводит "СВО" для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины".

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович иронически отметил, что "сам переобувался раз 120, но здесь уже сборная России давит на пятки".

"Первые шестьдесят семь переформулирований целей так называемой СВО от официальных спикеров Кремля я еще считал, потом бросил. И вот теперь думаю — не обогнали ли?...", — написал он.

По сути вопрос Арестович отметил:

Во-первых, "войска НАТО" пусть даже и в лице отдельных представителей давно на территории Украины.

"И совсем непохоже, чтобы у РФ были бы хоть какие-то шансы их отсюда убрать", — подчеркнул он.

Во-вторых, если храбрая "специальная военная операция" так будет продолжаться, не исключено, что войска НАТО однажды окажутся уже на территории России, предположил Арестович.

В-третьих, суть НАТО, по его словам, за это время радикально изменилась.

"Украина и ее Силы Обороны признаны на уровне доктринальных решений НАТО важнейшей частью системы европейской и шире мировой безопасности и воюют совместно с союзниками по НАТО против российских сил далеко за пределами Европы. Например, в Африке (и не только). Это хорошо, когда Кремль формулирует цели в 2026 году исходя из реалий 2014-го”, — отметил он.

Арестович подытожил, что сразу "хочется" верить в адекватность руководства Кремля и его способности одержать "победу".

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Арестович в 2022 году скрывал страшную правду.



