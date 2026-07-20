“Ракет уже не на два-три залпи”: Арестович пояснив, чому приховував страшну правду

Росія не припиняє обстріли України — і масована атака балістичними ракетами на Київ може свідчити, що зброя у ворога не закінчилась. Українці згадують, як топпосадовці розповідали, що ракет у РФ залишилося небагато — на декілька масованих атак. Однак з часом Росія навпаки, тільки посилює обстріли.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому фактично українцям говорив неправду.

“Коли я сказав, що ракет у РФ на “...два-три залпи”, я змушений був обтічно підтримати офіційну заяву всіх цих “...шановних спікерів”, що ляпнули це першими, починаючи з ГУР”, — пояснив Арестович.

Він також не упустив можливість знову нагадати про свою популярність.

“Ми не могли у березні 22-го дозволити собі рвати комунікацію на найвищому державному рівні. Але запам'ятали мене. Слава, вона розумна, не до кожного липне”, — зауважив він.

Також Арестович зазначив, що після того, як сказав про ракету в Дніпрі, “ніхто з них його не підтримав”.

“Ось тут я все й зрозумів, про єдність та потужність”, — підсумував колишній радник.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що звільнення міністра оборони Михайла Федорова обурило частину суспільства та призвело до мирних акцій протесту у багатьох українських містах.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, які надії пов’язують з Федоровим та якою є жорстка реальність. За його словами, надії дві: — на нову цифрову Україну. "Дія", за його словами, реальне велике досягнення, — цифровізація зможе замінити мобілізацію.

Однак реальність, за словами Арестовича, жорстка.