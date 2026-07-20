“Ракет уже не на два-три залпи”: Арестович пояснив, чому приховував страшну правду

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Кречмаровская Наталия
Росія не припиняє обстріли України — і масована атака балістичними ракетами на Київ може свідчити, що зброя у ворога не закінчилась. Українці згадують, як топпосадовці розповідали, що ракет у РФ залишилося небагато — на декілька масованих атак. Однак з часом Росія навпаки, тільки посилює обстріли.
Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"
Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому фактично українцям говорив неправду.
Він також не упустив можливість знову нагадати про свою популярність.
Також Арестович зазначив, що після того, як сказав про ракету в Дніпрі, “ніхто з них його не підтримав”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що звільнення міністра оборони Михайла Федорова обурило частину суспільства та призвело до мирних акцій протесту у багатьох українських містах.
Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, які надії пов’язують з Федоровим та якою є жорстка реальність. За його словами, надії дві: — на нову цифрову Україну. "Дія", за його словами, реальне велике досягнення, — цифровізація зможе замінити мобілізацію.
Однак реальність, за словами Арестовича, жорстка.