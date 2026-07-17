Арестович шокував прогнозом: реальність буде жорсткою

Звільнення міністра оборони Михайла Федорова обурило частину суспільства та призвело до мирних акцій протесту у багатьох українських містах.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, які надії пов’язують з Федоровим та якою є жорстка реальність. За його словами, надії дві:

- на нову цифрову Україну. "Дія", за його словами, реальне велике досягнення,

- цифровізація зможе замінити мобілізацію.

“Федоров зумів стати для частини суспільства символом майбутнього, але водночас програв апаратну боротьбу своєму колишньому підлеглому — Сирському — символу “Скелі”, ТЦК та способу ведення війни, який ця ж частина хотіла б залишити у минулому”, — пояснив Арестович.

За його словами, проблема полягає в тому, що прекрасні уявлення про цифрову війну погано б'ються з прозою реального військового життя, в якому Сирський розуміє краще за Федорова, хоча у Миші були цікаві проєкти.

“Якщо за кілька місяців Росії вдасться провести нову велику мобілізацію, розмови про цифровізацію швидко закінчаться. Почнуться дуже жорсткі мобілізаційні рішення та картонками доведеться махати в районі Краматорська — у брудних піхотних боях. Мрія мрійників одного разу здійсниться — Сирського, швидше за все, теж змінять”, — зауважив Арестович.

Питання, зазначив він, коли — до різкого посилення мобілізації в Україні, до вирішальних боїв за залишки Донецької області, які ще потрібно вміти провести чи після цього?

“І хто буде натомість? І чи впорається він? — І які уявлення про прекрасне знову вдаряться обличчям у калюжу реальності? Але найбільше мене цікавить зовсім інше питання: — коли мрійники зрозуміють, що справа не в прізвищах, а в тому, що знову і знову у нас — конфлікт міністра оборони та головнокомандувача, знову і знову не вдається узгодити їх уявлення про армію і війну, знову і знову — ілюзії суспільства про те, що війну можна виграти красивими технологіями, не вирішивши про сучасні проблеми?”, — підсумував Арестович.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Федоров, за словами політолога Цибулька, пішов ва-банк.