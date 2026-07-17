Арестович шокировал прогнозом: реальность будет жесткой

Увольнение министра обороны Михаила Федорова возмутило часть общества и привело к мирным акциям протеста во многих украинских городах.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, какие надежды связывают с Федоровым и какова жесткая реальность. По его словам, надежды две:

- на новую цифровую Украину. "Дия", по его словам, реальное большое достижение,

- цифризация сможет заменить мобилизацию.

"Федоров сумел стать для части общества символом будущего, но в то же время проиграл аппаратную борьбу своему бывшему подчиненному — Сырскому — символу "Скалы", ТЦК и способу ведения войны, который эта часть хотела бы оставить в прошлом", — пояснил Арестович.

По его словам, проблема заключается в том, что прекрасные представления о цифровой войне плохо сражаются с прозой реальной военной жизни, в которой Сырский понимает лучше Федорова, хотя у Миши были интересные проекты.

"Если за несколько месяцев России удастся провести новую крупную мобилизацию, разговоры о цифровизации скоро закончатся. Начнутся очень жесткие мобилизационные решения и картонками придется махать в районе Краматорска — в грязных пехотных боях. Мечта мечтателей однажды сбудется — Сырского, скорее всего, тоже сменят”, — заметил Арестович.

Вопрос, отметил он, когда — к резкому усилению мобилизации в Украине, к решающим боям за остатки Донецкой области, которые еще предстоит уметь провести или после этого?

"И кто будет вместо этого? И справится ли он? — И какие представления о прекрасном снова ударятся лицом в лужу реальности? Но больше всего меня интересует совсем другой вопрос: — когда мечтатели поймут, что дело не в фамилиях, а в том, что снова и снова у нас – конфликт министра обороны и главнокомандующего, снова и снова не удается согласовать их представление об армии и войне, снова и снова – иллюзии общества о том, что войну можно выиграть красивыми технологиями, не решив о современных проблемах?”, – подытожил Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Федоров, по словам политолога Цыбулько, пошел ва-банк.