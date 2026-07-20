"Ракет уже не на два-три залпа": Арестович объяснил, почему скрывал страшную правду

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Кречмаровская Наталия
Россия не прекращает обстрелы Украины – и массированная атака баллистическими ракетами на Киев может свидетельствовать, что оружие у врага не закончилось. Украинцы вспоминают, как топ-чиновники рассказывали, что ракет в РФ осталось немного — на несколько массированных атак. Однако со временем Россия наоборот, только усиливает обстрелы.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
Бывший советник офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему фактически украинцам говорил неправду.
Он также не упустил возможность снова напомнить о своей популярности.
Также Арестович отметил, что после того, как сказал о ракете в Днепре, никто из них его не поддержал.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что увольнение министра обороны Михаила Федорова возмутило часть общества и привело к мирным акциям протеста во многих украинских городах.
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, какие надежды связывают с Федоровым и какова жесткая реальность. По его словам, надежды две: – на новую цифровую Украину. "Действие", по его словам, реально великое достижение, — цифровизация сможет заменить мобилизацию.
Однако реальность, по словам Арестовича, жесткая.