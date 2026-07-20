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"Ракет уже не на два-три залпа": Арестович объяснил, почему скрывал страшную правду

Бывший советник Офиса президента Арестович объяснил, почему говорил, что у России ракет на "два-три залпа"

20 июля 2026, 17:27
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Кречмаровская Наталия

Россия не прекращает обстрелы Украины – и массированная атака баллистическими ракетами на Киев может свидетельствовать, что оружие у врага не закончилось. Украинцы вспоминают, как топ-чиновники рассказывали, что ракет в РФ осталось немного — на несколько массированных атак. Однако со временем Россия наоборот, только усиливает обстрелы.

"Ракет уже не на два-три залпа": Арестович объяснил, почему скрывал страшную правду

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему фактически украинцам говорил неправду.

"Когда я сказал, что ракет в РФ на "...два-три залпа", я вынужден был обтекаемо поддержать официальное заявление всех этих "...уважаемых спикеров", которые хлопнули это первыми, начиная с ГУР", — объяснил Арестович.

Он также не упустил возможность снова напомнить о своей популярности.

"Мы не могли в марте 22-го позволить себе рвать коммуникацию на самом высоком государственном уровне. Но запомнили меня. Слава, она умная, не к каждому липнет", — отметил он.

Также Арестович отметил, что после того, как сказал о ракете в Днепре, никто из них его не поддержал.

"Вот здесь я все и понял, о единстве и мощи", — подытожил бывший советник.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что увольнение министра обороны Михаила Федорова возмутило часть общества и привело к мирным акциям протеста во многих украинских городах.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, какие надежды связывают с Федоровым и какова жесткая реальность. По его словам, надежды две: – на новую цифровую Украину. "Действие", по его словам, реально великое достижение, — цифровизация сможет заменить мобилизацию.

Однако реальность, по словам Арестовича, жесткая.



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Источник: https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid02RaZPLYAV5oV2HsMU38AZ13EoHMYwH2JjKkiCs7AveWqh6MsuFfKNFV4YZKXhvRGAl
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