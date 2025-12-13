«Увійде у підручники»: стало відомо, хто організував блокування росіян у Куп’янську

Куп'янську операцію Сил оборони України, у результаті якої було заблоковано російські війська в місті та зачищено північно-західні околиці Куп’янська, здебільшого спланував та реалізовує командувач Угруповання Об'єднаних Сил генерал-майор Михайло Драпатий. Про це повідомив у соцмережах журналіст "Радіо Свобода" Єгор Логінов.

Генерал Михайло Драпатий. Фото: з відкритих джерел

За його словами, провести операцію вдалося без додаткових резервів, з наявними силами та засобами.

"Проти противника, який переважає майже в усіх компонентах. Драпатий, якого в травні 24-го року спішно перекинули на Харківщину зупиняти прорив армії РФ з боку Вовчанська і він зупинив", — зазначив Логінов.

Подякувала генералу Драпатому також журналістка Яніна Соколова. Водночас вона заінтригувала даними, які поки "не має права писати".

"Скоро самі все побачите. Але Михайло Васильовичу, Ви — геній. І ця операція теж увійде у підручники, з Вашим імʼям поруч. І звісно іменами українських воїнів, які продовжують тримати фронт, поки продавці нерухомості і члени імпотентних союзів не можуть дати відсіч абсолютному злу", — написала Яніна Соколова у соцмережі.

Аналітики порталу DeepState раніше зазначили, що "важка й довга" Куп’янська операція досі триває, адже російські анклави ще є в центральній частині міста.

"Операція почалася зі створення рубежу блокування і відрізання гарнізону противника від основних сил. Сили оборони зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після цього відбулася зачистка Москалівки та північно-західних околиць Куп’янська", — зазначили у DeepState.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент України Володимир Зеленський приїхав на Куп’янський напрямок, щоб на власні очі подивитися, як проходить зачистка міста на Харківщині від ворожих військ.