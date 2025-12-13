«Войдет в учебники»: стало известно, кто организовал блокировку россиян в Купянске

Купянскую операцию Сил обороны Украины, в результате которой были заблокированы российские войска в городе и зачищены северо-западные окраины Купянска, в основном спланировал и реализует командующий Группировкой Объединенных Сил генерал-майор Михаил Драпатый. Об этом сообщил в соцсетях журналист Радио Свобода Егор Логинов.

Генерал Михаил Драпатый. Фото: из открытых источников

По его словам, провести операцию удалось без дополнительных резервов с имеющимися силами и средствами.

"Против противника, превосходящего почти во всех компонентах. Драпатый, которого в мае 24-го года спешно перебросили на Харьковщину, останавливать прорыв армии РФ со стороны Волчанская и он остановил", — отметил Логинов.

Поблагодарила генерала Драпатого также журналистка Янина Соколова. В то же время, она заинтриговала данными, которые пока "не имеет права писать".

"Скоро сами все увидите. Но Михаил Васильевич, Вы – гений. И эта операция тоже войдет в учебники, рядом с Вашим именем. И, конечно, именами украинских воинов, которые продолжают держать фронт, пока продавцы недвижимости и члены импотентных союзов не могут дать отпор абсолютному злу", — написала Янина Соколова в соцсети.

Аналитики портала DeepState ранее отметили, что "трудная и длинная" Купянская операция до сих пор продолжается, ведь российские анклавы еще находятся в центральной части города.

"Операция началась с создания рубежа блокировки и отрезки гарнизона противника от основных сил. Силы обороны заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку. После этого произошла зачистка Москалевки и северо-западных окраин Купянска", — отметили в DeepState.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский приехал на Купянское направление , чтобы своими глазами посмотреть, как проходит зачистка города на Харьковщине от вражеских войск.