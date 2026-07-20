"Успіхів на фронті немає": розкрито підступний план РФ з наступними ударами по Україні

Росія змінює тактику повітряних атак, дедалі частіше завдаючи раптових ударів балістичними ракетами замість масштабних комбінованих нальотів. Причиною цього може бути дефіцит ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot в Україні, а також обмежені можливості самої РФ. Таку думку висловив авіаційний експерт Валерій Романенко в ефірі програми "Сьогодні PRO".

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За словами експерта, Росія вже не може підтримувати високу інтенсивність масованих ракетних атак, тому переходить до іншої тактики.

"Є ознаки того, що це нова тактика росіян — завдавати раптових ударів замість масованих атак", — зазначив Романенко.

Водночас він наголосив, що головним засобом боротьби з балістичними ракетами залишаються комплекси Patriot, однак саме нестача ракет-перехоплювачів створює для України додаткові ризики.

Романенко підрахував, що за місяць Росія здатна випустити близько 60 балістичних ракет, хоча загальна кількість пусків може бути більшою через використання зенітних ракет у режимі ударів по наземних цілях.

"Загалом у цьому місяці вже було випущено 69 ракет. Але частина з них — це не лише балістичні, а й зенітні ракети, які використовуються для ударів по землі", — пояснив він.

Експерт вважає, що російська армія вже значною мірою вичерпала свій місячний ресурс балістичних ракет. Саме тому, на його думку, до кінця місяця масштабних ударів може вже не бути або відбудеться максимум ще один.

"Росіяни просто вичерпали ресурс. На фронті успіхів немає, тому їм потрібно демонструвати бодай якісь результати. Через це вони звітують про удари балістикою", — сказав Романенко.

Він також звернув увагу, що попри гучні заяви російської пропаганди, такі атаки не завдали Україні критичної військової шкоди. За словами експерта, зміна тактики радше свідчить про спробу компенсувати відсутність помітних успіхів на полі бою та підтримувати інформаційний ефект усередині Росії.

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