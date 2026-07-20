"Успехов на фронте нет": раскрыт коварный план РФ со следующими ударами по Украине

Россия меняет тактику воздушных атак, все чаще нанося внезапные удары баллистическими ракетами вместо масштабных комбинированных налетов. Причиной тому может быть дефицит ракет-перехватчиков для комплексов Patriot в Украине, а также ограниченные возможности самой РФ. Такое мнение высказал авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире программы "Сегодня PRO".

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По словам эксперта, Россия уже не может поддерживать высокую интенсивность массированных ракетных атак, потому переходит к другой тактике.

"Есть признаки того, что это новая тактика россиян — наносить внезапные удары вместо массированных атак", — отметил Романенко.

В то же время, он отметил, что главным средством борьбы с баллистическими ракетами остаются комплексы Patriot, однако именно недостаток ракет-перехватчиков создает для Украины дополнительные риски.

Романенко подсчитал, что за месяц Россия способна выпустить около 60 баллистических ракет, хотя общее количество пусков может быть больше из-за использования зенитных ракет в режиме ударов по наземным целям.

"В общей сложности в этом месяце уже было выпущено 69 ракет. Но часть из них — это не только баллистические, но и зенитные ракеты, которые используются для ударов по земле", — пояснил он.

Эксперт считает, что российская армия уже в значительной степени исчерпала свой месячный ресурс баллистических ракет. Именно поэтому, по его мнению, к концу месяца масштабных ударов может не быть или произойдет максимум еще один.

"Россияне просто исчерпали ресурс. На фронте успехов нет, поэтому им нужно демонстрировать хоть какие-то результаты. Поэтому они отчитываются об ударах баллистики", — сказал Романенко.

Он также обратил внимание, что, несмотря на громкие заявления российской пропаганды, такие атаки не нанесли Украине критического военного ущерба. По словам эксперта, изменение тактики скорее свидетельствует о попытке компенсировать отсутствие заметных успехов на поле боя и поддерживать информационный эффект внутри России.

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