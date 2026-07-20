"Після 1600 днів війни так не можна": Зеленському поставили жорсткий ультиматум через його забаганку

Кадрові рішення президента Володимира Зеленського стали каталізатором політичної кризи, а владі варто відмовитися від принципу управління вузьким колом наближених людей. Таку думку висловив політолог Євген Магда.

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За словами експерта, нинішня ситуація є наслідком помилок, які накопичувалися останнім часом. На його переконання, саме президент своїми рішеннями створив передумови для політичної напруги.

"Парадокс ситуації полягає в тому, що політичну кризу своїми діями спровокував сам Володимир Зеленський", – заявив Магда.

Політолог зазначив, що серйозним ударом по владі стали кадрові перестановки. Зокрема, він звернув увагу на відставку Михайла Федорова, яка, за його словами, викликала протести не лише в обласних центрах, а й у районних містах.

Водночас Магда наголосив, що Росія намагатиметься максимально використати внутрішню напругу в Україні.

"Росія дуже добре вміє використовувати наші незадоволення, наші проблеми і наші помилки. Про це забувати не варто", – підкреслив він.

На думку політолога, через воєнний стан провести вибори зараз неможливо, тому політичні суперечки необхідно вирішувати іншими способами.

"Ми не можемо провести вибори в умовах війни. Законодавство цього не дозволяє", – зазначив експерт.

Водночас він переконаний, що після понад 1600 днів повномасштабної війни країна потребує зміни підходів до управління.

"Не можна робити ставку виключно на тих, хто подобається. Треба залучати до управління державою всіх", – наголосив Магда.

Окремо політолог виступив за посилення ролі парламенту та повернення до більш збалансованої моделі влади.

"Нам треба відходити від офісно-президентської республіки і повертатися до парламентсько-президентської", – підсумував Євген Магда.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська армія найближчим часом не зменшуватиме інтенсивність повітряних атак по Україні. Про це повідомляють українські моніторингові канали, які відстежують активність російської авіації та підготовку до ракетних ударів.