"После 1600 дней войны так нельзя": Зеленскому поставили жесткий ультиматум из-за его прихоти

Кадровые решения президента Владимира Зеленского стали катализатором политического кризиса, а власти следует отказаться от принципа управления узким кругом приближенных людей. Такое мнение высказал политолог Евгений Магда.

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По словам эксперта, нынешняя ситуация является следствием накапливавшихся в последнее время ошибок. По его убеждению, именно президент своими решениями создал предпосылки для политического напряжения.

"Парадокс ситуации состоит в том, что политический кризис своими действиями спровоцировал сам Владимир Зеленский", – заявил Магда.

Политолог отметил, что серьезным ударом по властям стали кадровые перестановки. В частности он обратил внимание на отставку Михаила Федорова, которая, по его словам, вызвала протесты не только в областных центрах, но и в районных городах.

В то же время, Магда подчеркнул, что Россия будет пытаться максимально использовать внутреннее напряжение в Украине.

"Россия очень хорошо умеет использовать наши неудовольствия, наши проблемы и наши ошибки. Об этом забывать не стоит", – подчеркнул он.

По мнению политолога, из-за военного положения провести выборы сейчас невозможно, поэтому политические споры необходимо разрешать другими способами.

"Мы не можем провести выборы в условиях войны. Законодательство этого не позволяет", – отметил эксперт.

В то же время он убежден, что после более чем 1600 дней полномасштабной войны страна нуждается в изменении подходов к управлению.

"Нельзя делать ставку исключительно на тех, кто нравится. Надо привлекать к управлению государством всех", – подчеркнул Магда.

Отдельно политолог выступил за усиление роли парламента и возвращение к более сбалансированной модели властей.

"Нам нужно отходить от офисно-президентской республики и возвращаться в парламентско-президентскую", – подытожил Евгений Магда.

Портал "Комментарии" уже писал, что российская армия в ближайшее время не будет уменьшать интенсивность воздушных атак по Украине. Об этом сообщают украинские мониторинговые каналы, отслеживающие активность российской авиации и подготовку к ракетным ударам.