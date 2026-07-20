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Нова хвиля масованих ударів РФ стане особливо страшною: яким регіонам готуватися до найгіршого

Найближчим часом Росія продовжить інтенсивно атакувати Київ, однак уже ближче до осені може змістити головний напрямок ударів на західні та північні області

20 липня 2026, 12:45
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Клименко Елена

Російська армія найближчим часом не зменшуватиме інтенсивність повітряних атак по Україні. Про це повідомляють українські моніторингові канали, які відстежують активність російської авіації та підготовку до ракетних ударів.

Нова хвиля масованих ударів РФ стане особливо страшною: яким регіонам готуватися до найгіршого

Фото: з відкритих джерел

За їхніми даними, у найближчій перспективі ворог продовжить масовано атакувати Київ. Основною метою окупантів залишається завдання максимальної шкоди столиці, руйнування критичної інфраструктури та збільшення кількості жертв серед цивільного населення.

Водночас аналітики припускають, що вже ближче до наступного місяця або восени російське командування може змінити тактику. За оцінкою моніторингових ресурсів, пріоритет масованих повітряних атак може зміститися на західні та північні регіони України.

Під потенційною загрозою й надалі залишаються об'єкти, які мають критичне значення для функціонування держави. Зокрема, це залізнична інфраструктура, підприємства оборонно-промислового комплексу, складські приміщення, логістичні центри, включно з об'єктами "Нової пошти", автозаправні станції, енергетична інфраструктура, аеродроми та житлові будинки.

На думку авторів моніторингових каналів, такі цілі Росія обирає не випадково. Удари по них можуть ускладнити військову та цивільну логістику, вплинути на енергозабезпечення, транспортне сполучення та роботу оборонної промисловості.

Окрему увагу аналітики звертають на активність стратегічної авіації РФ. За їхньою інформацією, російські стратегічні бомбардувальники вже можуть бути споряджені ракетами та перебувати у готовності до нових бойових вильотів. Не виключається, що саме цей ресурс Кремль планує використати для атак по західних областях України.

Як вже писали "Коментарі", політолог Микола Давидюк вважає, що останні кадрові перестановки у владі стали каталізатором політичної кризи та спричинили хвилю протестних настроїв. Таку думку він висловив в ефірі YouTube-каналу політолога Максима Нечитайлова.



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