Самолеты с ракетами готовы: украинцев насторожили новым предупреждением об ударах РФ

Российская армия в ближайшее время не будет уменьшать интенсивность воздушных атак по Украине. Об этом сообщают украинские мониторинговые каналы, отслеживающие активность российской авиации и подготовку к ракетным ударам.

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По их данным, в ближайшей перспективе враг продолжит массированно атаковать Киев. Основной целью окупантов остается нанесение максимального ущерба столице, разрушение критической инфраструктуры и увеличение количества жертв среди гражданского населения.

В то же время, аналитики предполагают, что уже ближе к следующему месяцу или осенью российское командование может изменить тактику. По оценке мониторинговых ресурсов приоритет массированных воздушных атак может сместиться на западные и северные регионы Украины.

Под потенциальной угрозой по-прежнему остаются объекты, имеющие критическое значение для функционирования государства. В частности, это железнодорожная инфраструктура, предприятия оборонно-промышленного комплекса, складские помещения, логистические центры, включая объекты "Новой почты", автозаправочные станции, энергетическая инфраструктура, аэродромы и жилые дома.

По мнению авторов мониторинговых каналов, подобные цели Россия выбирает не случайно. Удары по ним могут усложнить военную и гражданскую логистику, повлиять на энергообеспечение, транспортное сообщение и работу оборонной промышленности.

Особое внимание аналитики обращают на активность стратегической авиации РФ. По их информации, российские стратегические бомбардировщики уже могут быть снаряжены ракетами и готовы к новым боевым вылетам. Не исключается, что именно этот ресурс Кремль планирует использовать для атак по западным областям Украины.

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