«Усе повністю відновити неможливо»: у ДТЕК зробили заяву про наслідки обстрілів енергетики

Попри масштабні російські обстріли компанія ДТЕК продовжить відновлювати пошкоджене обладнання.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко. Фото: з відкритих джерел

Енергетики не збираються здаватися під тиском ворожих ударів. Про це в інтерв'ю ВВС заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

"За всі ці роки з 2014-го і початку повномасштабного вторгнення, коли вони бʼють по цивільній інфраструктурі — ми ніколи не здавалися. І зараз, попри всі виклики, ми не здамося", — наголосив він.

За словами Тімченка, електромережі ДТЕК зазнають обстрілів щодня. Водночас працівники компанії роблять все можливе, щоб відновити пошкоджене ворожими ударами обладнання.

Разом з тим генеральний директор ДТЕК наголосив, що все повністю відновити неможливо через великі масштаби руйнувань.

Як повідомляв портал "Коментарі", після перегляду фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури, де не вимикають світло, знайдено можливість вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності.

В уряді провели нараду з керівниками обласних військово-цивільних адміністрацій щодо виконання рішення про ревізію таких списків. Це має вплинути на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей та промисловості, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, зі списків "критичних" прибирали дві категорії споживачів: тих, що споживають менше 100 кВт, та обʼєкти, до яких була підключена низка інших споживачів. Тепер вони підпадають під загальні обмеження.

Видання "Коментарі" також писало, що ситуація в енергосистемі залишається складною, але контрольованою. Росія продовжує щодня атакувати об’єкти генерації, мережі розподілу та передачі, а також газову інфраструктуру. Відновлювальні роботи тривають. У всіх регіонах України діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу.