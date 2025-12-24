logo

Война с Россией «Все полностью восстановить невозможно»: в ДТЭК сделали заявление о последствиях обстрелов энергетики
«Все полностью восстановить невозможно»: в ДТЭК сделали заявление о последствиях обстрелов энергетики

По словам гендиректора ДТЭК Максима Тимченко, из-за масштабов разрушений восстановить все оборудование невозможно

24 декабря 2025, 16:32
Автор:
Маламура Сергій

Несмотря на масштабные российские обстрелы, компания ДТЭК продолжит восстанавливать поврежденное оборудование.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. Фото: из открытых источников

Энергетики не собираются сдаваться под давлением вражеских ударов. Об этом в интервью BBC заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"За все эти годы с 2014-го и начала полномасштабного вторжения, когда они бьют по гражданской инфраструктуре — мы никогда не сдавались. И сейчас, несмотря на все вызовы, мы не сдадимся", — подчеркнул он.

По словам Тимченко, электросети ДТЭК подвергаются обстрелам ежедневно. В то же время, работники компании делают все возможное, чтобы восстановить поврежденное вражескими ударами оборудование.

Вместе с тем генеральный директор ДТЭК подчеркнул, что все полностью восстановить невозможно из-за больших масштабов разрушений.

Как сообщал портал "Комментарии", после просмотра фактических списков объектов критической инфраструктуры, где не выключают свет, найдена возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности.

В правительстве провели совещание с руководителями областных военно-гражданских администраций по выполнению решения о ревизии таких списков. Это должно повлиять на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и промышленности, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. По ее словам, из списков "критических" убирали две категории потребителей: потребляющих менее 100 кВт, и объекты, к которым был подключен ряд других потребителей. Теперь они подпадают под общие ограничения.

Издание "Комментарии" также писало, что ситуация в энергосистеме остается сложной, но контролируемой. Россия продолжает ежедневно атаковать объекты поколения, сети распределения и передачи, а также газовую инфраструктуру. Восстановительные работы продолжаются. Во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности и бизнеса.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fK6_ZTMJhuA
