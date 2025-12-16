logo_ukra

«Критичних» об'єктів стає менше: в уряді заявили про скорочення графіків відключень світла
«Критичних» об’єктів стає менше: в уряді заявили про скорочення графіків відключень світла

Зі списків об’єктів критичної інфраструктури прибрали дві категорії споживачів

16 грудня 2025, 18:08
Після перегляду фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури, де не вимикають світло, знайдено можливість вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності. 

«Критичних» об’єктів стає менше: в уряді заявили про скорочення графіків відключень світла

Відключення світла. Фото: з відкритих джерел

В уряді провели нараду з керівниками обласних військово-цивільних адміністрацій щодо виконання рішення про ревізію таких списків. Це має вплинути на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей та промисловості, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. 

За її словами, зі списків "критичних" прибирали дві категорії споживачів: тих, що споживають менше 100 кВт, та обʼєкти, до яких була підключена низка інших споживачів. Тепер вони підпадають під загальні обмеження.

"Визначені під час перегляду переліків критичних важливих об’єктів споживачі супутнього навантаження, яке не є критичними, будуть переведені на графіки відключень за загальним порядком", — зазначила Свириденко.

Прем’єрка нагадала, що  цей перегляд не стосується опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.

"Доручили Міненерго разом з Держенергонаглядом тримати на контролі виконання рішення на місцях", — додала Свириденко.

Як повідомляв портал "Коментарі", ситуація в енергосистемі залишається складною, але контрольованою. Росія продовжує щодня атакувати об’єкти генерації, мережі розподілу та передачі, а також газову інфраструктуру. Відновлювальні роботи тривають. У всіх регіонах України діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.



Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/1190
