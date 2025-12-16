"Критических" объектов становится меньше: в правительстве заявили о сокращении графиков отключений света

После пересмотра фактических списков объектов критической инфраструктуры, где не выключают свет, найдена возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности.

Отключение света. Фото: из открытых источников

В правительстве провели совещание с руководителями областных военно-гражданских администраций по выполнению решения о ревизии таких списков. Это должно повлиять на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и промышленности, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, из списков "критических" убирали две категории потребителей: потребляющих менее 100 кВт, и объекты, к которым был подключен ряд других потребителей. Теперь они подпадают под общие ограничения.

"Определенные во время пересмотра перечней критических важных объектов потребители сопутствующей нагрузки, которые не являются критическими, будут переведены на графики отключений по общему порядку", — отметила Свириденко.

Премьер напомнила, что этот пересмотр не касается опорных больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Поручили Минэнерго вместе с Госэнергонаблюдением держать на контроле исполнение решения на местах", – добавила Свириденко.

Как сообщал портал "Комментарии", ситуация в энергосистеме остается сложной , но контролируемой. Россия продолжает ежедневно атаковать объекты генерации, сети распределения и передачи, а также газовую инфраструктуру. Восстановительные работы продолжаются. Во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.