Відтепер громади зможуть самостійно розпочинати процес відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків та гуртожитків, раніше для цього потрібно було рішення ОВА. Про це повідомив народний депутат України Павло Фролов.

Уряд ухвалив важливе рішення для українців щодо відновлення житла

Це розширить можливості механізму, який почав діяти у серпні, коли громади отримали право розпочинати ремонтні роботи на основі готових проєктних рішень ще до завершення експертизи.

"Об’єкти для швидкого відновлення відбиратимуть з Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Пріоритет нададуть житлу, яке можна відремонтувати у короткі строки та тому, де проживають незахищені категорії населення.

Постанова 934 встановлює можливість надання матеріальної допомоги із місцевих бюджетів родинам, чиє житло зруйновано або пошкоджене та компенсацію витрат на тимчасове проживання до завершення ремонту чи придбання нового житла", – зазначив нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що вже незабаром, 24 листопада набере чинності Постанова Уряду №1176 щодо надання допомоги окремим категоріям ВПО за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях (далі – ТОТ). Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію народного депутата України Павла Фролова

Право на компенсації матимуть:

▪ учасники бойових дій;

▪ особи з інвалідністю внаслідок війни;

▪ за умови відсутності власного житла, крім ТОТ та територій бойових дій.

Розмір допомоги – 2 млн грн на одну особу або родину у вигляді ваучера, який можна буде використати на придбання нового житла, як перший внесок або для погашення іпотеки.