logo_ukra

BTC/USD

95536

ETH/USD

3186.76

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Уряд ухвалив важливе рішення для українців щодо відновлення житла
commentss НОВИНИ Всі новини

Уряд ухвалив важливе рішення для українців щодо відновлення житла

Відновлення житла тепер відбуватиметься за спрощеною процедурою: деталі

17 листопада 2025, 11:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Відтепер громади зможуть самостійно розпочинати процес відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків та гуртожитків, раніше для цього потрібно було рішення ОВА. Про це повідомив народний депутат України Павло Фролов.

Уряд ухвалив важливе рішення для українців щодо відновлення житла

Уряд ухвалив важливе рішення для українців щодо відновлення житла

Це розширить можливості механізму, який почав діяти у серпні, коли громади отримали право розпочинати ремонтні  роботи на основі готових проєктних рішень ще до завершення експертизи.

"Об’єкти для швидкого відновлення відбиратимуть з Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Пріоритет нададуть житлу, яке можна відремонтувати у короткі строки та тому, де проживають незахищені категорії населення.

Постанова 934 встановлює можливість надання матеріальної допомоги із місцевих бюджетів родинам, чиє житло зруйновано або пошкоджене та компенсацію витрат на тимчасове проживання до завершення ремонту чи придбання нового житла", – зазначив нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що вже незабаром, 24 листопада набере чинності Постанова Уряду №1176 щодо надання допомоги окремим категоріям ВПО за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях (далі – ТОТ). Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію народного депутата України Павла Фролова

Право на компенсації матимуть:

▪ учасники бойових дій;

▪ особи з інвалідністю внаслідок війни;

▪ за умови відсутності власного житла, крім ТОТ та територій бойових дій.

Розмір допомоги – 2 млн грн на одну особу або родину у вигляді ваучера, який можна буде використати на придбання нового житла, як перший внесок або для погашення іпотеки.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини