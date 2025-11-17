logo

Правительство приняло важное решение для украинцев по восстановлению жилья
commentss НОВОСТИ Все новости

Правительство приняло важное решение для украинцев по восстановлению жилья

Восстановление жилья теперь будет происходить по упрощенной процедуре: детали

17 ноября 2025, 11:21
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Теперь громады смогут самостоятельно начинать процесс восстановления поврежденных многоквартирных домов и общежитий, раньше для этого требовалось решение ОВА. Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Фролов.

Правительство приняло важное решение для украинцев по восстановлению жилья

Правительство приняло важное решение для украинцев по восстановлению жилья

Это расширит возможности механизма, который начал действовать в августе, когда общины получили право начать ремонтные работы на основе готовых проектных решений еще до завершения экспертизы.

"Объекты для быстрого восстановления будут изыматься из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Приоритет предоставят жилье, которое можно отремонтировать в короткие сроки и где проживают незащищенные категории населения.

Постановление 934 устанавливает возможность предоставления материальной помощи из местных бюджетов семьям, чье жилье разрушено или повреждено и компенсацию расходов на временное проживание до завершения ремонта или приобретения нового жилья", – отметил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что уже в скором времени, 24 ноября вступит в силу Постановление Правительства №1176 о предоставлении помощи отдельным категориям ВПЛ за утраченное жилье на временно оккупированных территориях (далее – ВОТ). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию народного депутата Украины Павла Фролова.

Право на компенсации будут иметь:

▪ участники боевых действий;

▪ лица с инвалидностью в результате войны;

▪ при отсутствии собственного жилья, кроме ВОТ и территорий боевых действий.

Размер пособия – 2 млн грн на одного человека или семью в виде ваучера, который можно будет использовать на приобретение нового жилья, как первый взнос или для погашения ипотеки.



