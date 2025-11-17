Теперь громады смогут самостоятельно начинать процесс восстановления поврежденных многоквартирных домов и общежитий, раньше для этого требовалось решение ОВА. Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Фролов.

Правительство приняло важное решение для украинцев по восстановлению жилья

Это расширит возможности механизма, который начал действовать в августе, когда общины получили право начать ремонтные работы на основе готовых проектных решений еще до завершения экспертизы.

"Объекты для быстрого восстановления будут изыматься из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Приоритет предоставят жилье, которое можно отремонтировать в короткие сроки и где проживают незащищенные категории населения.

Постановление 934 устанавливает возможность предоставления материальной помощи из местных бюджетов семьям, чье жилье разрушено или повреждено и компенсацию расходов на временное проживание до завершения ремонта или приобретения нового жилья", – отметил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что уже в скором времени, 24 ноября вступит в силу Постановление Правительства №1176 о предоставлении помощи отдельным категориям ВПЛ за утраченное жилье на временно оккупированных территориях (далее – ВОТ). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию народного депутата Украины Павла Фролова.

Право на компенсации будут иметь:

▪ участники боевых действий;

▪ лица с инвалидностью в результате войны;

▪ при отсутствии собственного жилья, кроме ВОТ и территорий боевых действий.

Размер пособия – 2 млн грн на одного человека или семью в виде ваучера, который можно будет использовать на приобретение нового жилья, как первый взнос или для погашения ипотеки.