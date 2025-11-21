Уряд ФРН схвалив законопроєкт про боротьбу з дронами – Бундесвер отримує право відкривати вогонь у небі

Збройні сили Німеччини офіційно отримують право збивати дрони над територією країни – федеральний уряд ФРН схвалив масштабну реформу закону про безпеку повітряного простору. Про це повідомляє FREEДОМ.

Німеччина дозволила військовим збивати дрони

Зміни передбачають, що участь Бундесверу буде дозволена лише у виняткових випадках – коли існує висока ймовірність, що безпілотник може бути використаний для завдання шкоди людям або для атаки на критично важливі об’єкти. У всіх інших ситуаціях відповідальність за нейтралізацію БпЛА й надалі нестиме поліція.

За даними німецького уряду, реформа є відповіддю на зростання ризиків шпигунства та диверсій, зокрема з боку Росії, яка активно застосовує безпілотні системи у своїх операціях. Нові повноваження мають підсилити захист повітряного простору та значно підвищити рівень реагування у надзвичайних ситуаціях.

