Японія здійснила історичний крок, який уже називають одним із найгучніших рішень у сфері оборони за десятиліття. Країна вперше з часів Другої світової війни спустила на воду новий підводний човен, фактично повернувшись до активного розвитку свого підводного флоту. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Японія вперше за 80 років спустила на воду новий підводний човен

Причина такого кроку – різке зростання загроз у регіоні та усвідомлення потенційної небезпеки з боку Росії. Розуміючи зміну безпекової ситуації в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Токіо вирішило суттєво підсилити обороноздатність і наростити спроможності власних Сил самооборони.

Усе це вписується в ширші зміни японської оборонної доктрини. Як зазначав раніше Meta-Defense, після ухвалення Стратегії національної безпеки 2022 року Японія розширила можливості своїх Сил самооборони, реагуючи на зростання загроз у регіоні. Доктрина робить акцент на інтегрованій протиракетній обороні, логістичній стійкості та розвитку систем далекобійного ураження – а підводний флот розглядається як ключовий інструмент у цій трансформації.

Підводний вимір оборони стає дедалі важливішим. Нове покоління субмарин має бути здатним довше залишатися під водою, діяти приховано й застосовувати далекобійні ракети з невидимих позицій у разі раптової атаки. Такий підхід підсилює японське стримування та доповнює оборонний потенціал альянсу зі Сполученими Штатами.

Японія вже багато років утримує одну з найпередовіших у світі промислових баз підводного кораблебудування. Субмарини класу Soryu та новішого класу Taigei, створені Mitsubishi Heavy Industries і Kawasaki Heavy Industries, стали піонерами застосування літій-іонних акумуляторів, що забезпечує більшу автономність і швидкість занурення. Деякі з цих технологій ляжуть в основу й майбутніх кораблів.

Новий підводний човен, спущений на воду, стане важливою частиною оборонного потенціалу Японії та одним із елементів довгострокової стратегії, спрямованої на зміцнення стабільності в регіоні та протидію загрозам з боку Росії.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Мирний план США з 28 пунктів пропонує Україні масштабні поступки у бік Росії, однак від Москви фактично нічого не вимагають.