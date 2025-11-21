Возвращение морского гиганта: Япония запускает первую подлодку после Второй мировой – из-за угрозы со стороны России

Япония предприняла исторический шаг, который уже называют одним из самых громких решений в области обороны за десятилетие. Страна впервые со времен Второй мировой войны спустила на воду новую подлодку, фактически вернувшись к активному развитию своего подводного флота. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко.

Япония впервые за 80 лет спустила на воду новую подлодку

Причина такого шага – резкий рост угроз в регионе и осознание потенциальной опасности со стороны России. Понимая изменение ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Токио решило существенно усилить обороноспособность и нарастить способности собственных Сил самообороны.

Все это вписывается в более широкие конфигурации японской оборонной доктрины. Как отмечал ранее Meta-Defense, после принятия Стратегии национальной безопасности 2022 Япония расширила возможности своих Сил самообороны, реагируя на рост угроз в регионе. Доктрина делает акцент на встроенной противоракетной обороне, логистической устойчивости и развитии систем дальнобойного поражения – а подводный флот рассматривается как ключевой инструмент в этой трансформации.

Подводное измерение обороны становится все более важным. Новое поколение субмарин должно быть способно дольше оставаться под водой, действовать скрыто и применять дальнобойные ракеты с невидимых позиций в случае внезапной атаки. Такой подход усиливает японское сдерживание и дополняет оборонный потенциал Североатлантического союза с Соединенными Штатами.

Япония уже много лет содержит одну из самых передовых в мире промышленных баз подводного кораблестроения. Субмарины класса Soryu и нового класса Taigei, созданные Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries, стали пионерами применения литий-ионных аккумуляторов, что обеспечивает большую автономность и скорость погружения. Некоторые из этих технологий лягут в основу и будущих кораблей.

Новая подлодка, спущенная на воду, станет важной частью оборонного потенциала Японии и одним из элементов долгосрочной стратегии, направленной на укрепление стабильности в регионе и противодействие угрозам со стороны России.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что Мирный план США по 28 пунктам предлагает Украине масштабные уступки в сторону России, однако от Москвы фактически ничего не требуют.