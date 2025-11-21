Правительство ФРГ одобрило законопроект о борьбе с дронами – Бундесвер получает право открывать огонь в небе

Вооруженные силы Германии официально получают право сбивать дроны над территорией страны – федеральное правительство ФРГ одобрило масштабную реформу закона о безопасности воздушного пространства. Об этом сообщает FREEДОМ.

Германия разрешила военным сбивать дроны

Изменения предполагают, что участие Бундесвера будет разрешено только в исключительных случаях – когда существует высокая вероятность, что беспилотник может быть использован для нанесения вреда людям или для атаки на критически важные объекты. Во всех других ситуациях ответственность за нейтрализацию БпЛА и дальше будет нести полиция.

По данным немецкого правительства, реформа является ответом на рост рисков шпионажа и диверсий, в частности со стороны России, активно применяющей беспилотные системы в своих операциях. Новые полномочия должны усилить защиту воздушного пространства и повысить уровень реагирования в чрезвычайных ситуациях.

