Умови миру від України: на що готовий Київ для завершення війни

Мирні переговори можуть знову перейти в активну фазу — готується візит представників президента США Дональда Трампа до Києва та Москви. Україна передала Америці свої пропозиції щодо миру.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Політичний експерт Ігор Рейтерович зазначив, що Київ скоріш за все окреслив червоні лінії для України.

“Мені здається, що це історія про все ж таки підготовку до візиту Віткоффа та Кушнера. І Україна озвучує, ну, певні червоні лінії, які для нас є принципово важливими і які ми не готові переступати за жодних обставин. Все інше — це предмет для перемовин, предмет для компромісів”, — зазначив експерт.

Він наголосив, що частину цих вимог президент України Володимир Зеленський уже озвучував раніше. Йдеться передусім про територіальне питання.

"Я думаю, що там нічого екстраординарно нового немає. Загалом президент озвучив частину цих умов під час своїх традиційних звернень, де він говорив, що ніхто нічого просто так Росії віддавати не буде, ніхто не буде виходити з Донбасу. Є лінія розмежування, лінія фронту”, — пояснив Рейтерович.

Водночас за його словами, є лінія розмежування, лінія фронту, і Україна готова обговорити це питання. Також — відсутність ударів по цивільній інфраструктурі та терору цивільного населення. Це, на думку Рейтеровича, ключові умови, які є сьогодні для України.

Експерт зазначив, що Київ таким чином вкотре пояснює американській стороні: є питання, які навіть не варто включати до переліку можливих поступок. Окремо експерт звернув увагу на ситуацію на фронті. За його словами, вона змінилася не на користь Росії, хоча країна-агресорка нині активно використовує балістичні ракети.

“Ситуація дійсно змінилася і не на користь Російської Федерації. Росія, звісно, зараз знайшла можливість тероризувати Україну за допомогою балістичних ракет, але я думаю, що рано чи пізно ми зможемо знайти достатньо ефективну протидію і цьому”, — сказав Рейтерович.

Більше конкретики, на його думку, з'явиться після візиту американських представників. Водночас ключовим залишається питання, чи готова сама Росія до реальних переговорів.

"Найважливішим є все ж таки бачення зі сторони Російської Федерації і взагалі наявність там просто здатності сісти за стіл перемовини, ці перемовини почати, тому що станом на сьогодні мова йде про зовсім інші речі", — підсумував експерт.

За словами Рейтеровича, підготовка до можливого візиту триває, а сам він може відбутися найближчими тижнями. Саме після цього, ймовірно, стане зрозуміліше, чи справді сторони готові повернутися до змістовного діалогу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вказує на бажання Путіна завершити війну.



