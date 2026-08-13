Умови миру від України: на що готовий Київ для завершення війни

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Кречмаровская Наталия
Мирні переговори можуть знову перейти в активну фазу — готується візит представників президента США Дональда Трампа до Києва та Москви. Україна передала Америці свої пропозиції щодо миру.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Політичний експерт Ігор Рейтерович зазначив, що Київ скоріш за все окреслив червоні лінії для України.
Він наголосив, що частину цих вимог президент України Володимир Зеленський уже озвучував раніше. Йдеться передусім про територіальне питання.
Водночас за його словами, є лінія розмежування, лінія фронту, і Україна готова обговорити це питання. Також — відсутність ударів по цивільній інфраструктурі та терору цивільного населення. Це, на думку Рейтеровича, ключові умови, які є сьогодні для України.
Експерт зазначив, що Київ таким чином вкотре пояснює американській стороні: є питання, які навіть не варто включати до переліку можливих поступок. Окремо експерт звернув увагу на ситуацію на фронті. За його словами, вона змінилася не на користь Росії, хоча країна-агресорка нині активно використовує балістичні ракети.
Більше конкретики, на його думку, з'явиться після візиту американських представників. Водночас ключовим залишається питання, чи готова сама Росія до реальних переговорів.
За словами Рейтеровича, підготовка до можливого візиту триває, а сам він може відбутися найближчими тижнями. Саме після цього, ймовірно, стане зрозуміліше, чи справді сторони готові повернутися до змістовного діалогу.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вказує на бажання Путіна завершити війну.