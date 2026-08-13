Условия мира от Украины: на что готов Киев для завершения войны

Мирные переговоры могут снова перейти в активную фазу – готовится визит представителей президента США Дональда Трампа в Киев и Москву. Украина передала Америке свои предложения по миру.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Политический эксперт Игорь Рейтерович отметил, что Киев, скорее всего, очертил красные линии для Украины.

"Мне кажется, что это история о все-таки подготовке к визиту Уиткоффа и Кушнера. И Украина озвучивает, ну, определенные красные линии, которые для нас принципиально важны и которые мы не готовы переступать ни при каких обстоятельствах. Все остальное — это предмет для переговоров, предмет для компромиссов", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что часть этих требований президент Украины Владимир Зеленский уже озвучивал раньше. Речь идет прежде всего о территориальном вопросе.

"Я думаю, что там ничего экстраординарно нового нет. В общем, президент озвучил часть этих условий во время своих традиционных обращений, где он говорил, что никто ничего просто так России отдавать не будет, никто не будет выходить из Донбасса. Есть линия разграничения, линия фронта", — пояснил Рейтерович.

В то же время, по его словам, есть линия разграничения, линия фронта, и Украина готова обсудить этот вопрос. Также – отсутствие ударов по гражданской инфраструктуре и террору гражданского населения. Это, по мнению Рейтеровича, ключевые условия, которые есть сегодня для Украины.

Эксперт отметил, что Киев таким образом раз объясняет американской стороне: есть вопросы, которые даже не стоит включать в перечень возможных уступок. Отдельно эксперт обратил внимание на ситуацию на фронте. По его словам, она изменилась не в пользу России, хотя страна-агрессорка сейчас активно использует баллистические ракеты.

"Ситуация действительно изменилась и не в пользу Российской Федерации. Россия, конечно, сейчас нашла возможность терроризировать Украину с помощью баллистических ракет, но я думаю, что рано или поздно мы сможем найти достаточно эффективное противодействие и этому", — сказал Рейтерович.

Больше конкретики, по его мнению, появится после визита американских представителей. В то же время, ключевым остается вопрос, готова ли сама Россия к реальным переговорам.

"Самым важным является все же видение со стороны Российской Федерации и вообще наличие там просто способности сесть за стол переговора, эти переговоры начать, потому что по состоянию на сегодняшний день речь идет о совсем других вещах", — подытожил эксперт.

По словам Рейтеровича, подготовка к возможному визиту продолжается, а сам он может состояться в ближайшие недели. Именно после этого, вероятно, станет ясно, действительно ли стороны готовы вернуться к содержательному диалогу.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что указывает на желание Путина завершить войну.



