Условия мира от Украины: на что готов Киев для завершения войны

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Кречмаровская Наталия
Мирные переговоры могут снова перейти в активную фазу – готовится визит представителей президента США Дональда Трампа в Киев и Москву. Украина передала Америке свои предложения по миру.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Политический эксперт Игорь Рейтерович отметил, что Киев, скорее всего, очертил красные линии для Украины.
Он подчеркнул, что часть этих требований президент Украины Владимир Зеленский уже озвучивал раньше. Речь идет прежде всего о территориальном вопросе.
В то же время, по его словам, есть линия разграничения, линия фронта, и Украина готова обсудить этот вопрос. Также – отсутствие ударов по гражданской инфраструктуре и террору гражданского населения. Это, по мнению Рейтеровича, ключевые условия, которые есть сегодня для Украины.
Эксперт отметил, что Киев таким образом раз объясняет американской стороне: есть вопросы, которые даже не стоит включать в перечень возможных уступок. Отдельно эксперт обратил внимание на ситуацию на фронте. По его словам, она изменилась не в пользу России, хотя страна-агрессорка сейчас активно использует баллистические ракеты.
Больше конкретики, по его мнению, появится после визита американских представителей. В то же время, ключевым остается вопрос, готова ли сама Россия к реальным переговорам.
По словам Рейтеровича, подготовка к возможному визиту продолжается, а сам он может состояться в ближайшие недели. Именно после этого, вероятно, станет ясно, действительно ли стороны готовы вернуться к содержательному диалогу.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что указывает на желание Путина завершить войну.