Умови миру для України значно погіршаться: Арестович приголомшив новим прогнозом

В інформаційному просторі ширяться нові припущення, коли закінчиться війна в України. Своїм прогнозом поділився колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Він зазначив, що за деякими повідомленнями армія РФ почала втрачати більше людей, ніж приходить до неї добровольців. Це, за словами Арестовича, означає, що противник неспроможна нарощувати угруповання, отже — продовження наступу стає проблематичним.

“У цей час у мережі з'являються повідомлення про розсилання повісток та закриття кордонів для чоловіків мобілізаційного віку. Призов у РФ тепер проходить цілий рік, а верхня планка віку підвищена до 30 років. Це явні сигнали щодо підготовки нової хвилі мобілізації, хоча прихована мобілізація не припиняється з 2022 року”, — зазначив він.

Арестович пояснив, якщо рішення про мобілізацію таки ухвалять, це означатиме різке посилення ескалації війни та погіршення ситуації для України. Мир у такому разі, за його словами, віддаляється, а умови на нього для України погіршаться.

“Головна проблема України – нестача особового складу. Укомплектованість підрозділів критично низька, і тому супротивник просувається вперед, попри власні втрати… Тому на Україну чекає або мир, або посилення мобілізації. Якщо миру не буде, а передумов до нього немає, мобілізація — як би важко і криво не йшла — буде посилена з коригуванням настрій суспільства. Можливий також варіант — протести проти мобілізації в умовах гуманітарної катастрофи взимку”, — зазначив Арестович.

За його словами, це не означає, що на Україну чекає крах і окупація. Переважна більшість війн, як зазначив він, завершується мирним договором, який не влаштовує повністю жодну зі сторін.

“Але українське суспільство переконане, що війна може завершитися лише беззастережною капітуляцією однієї зі сторін. При цьому публічно люди заявляють про неминучу капітуляцію РФ, розуміючи, що цей варіант схожий на диво. Люди налякані: вони вірять, що якщо не буде перемоги, то буде Буча, НКВС та новий Голодомор. Злякане суспільство хапається за будь-яку соломинку — за обіцянку простого та зрозумілого майбутнього, де “ми всіх перемагаємо”, — зауважив Арестович.

Попри найзапекліші бої зараз, за його словами, існує спільний мирний трек. Питання лише в умовах примирення та фактичних межах повоєнної України.

“Найбільш вигідний для України варіант — зміна проєктності, але до цього ще довго. З високою ймовірністю нас чекає тривала війна. А міцний мир стане можливим лише тоді, коли обидві сторони зрозуміють, що вистачить діяти в політиці “анти” стосовно один одного”, — пояснив він.

