Арестович різко змінив прогноз: що чекає на Україну та Росію у найближчому майбутньому

Росія відчує удари у відповідь від України. І блекаут може загрожувати Москві. Однак РФ не зможе захопити Україну.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Таким новим прогнозом поділився колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович. За його словами, Росія маргіналізує умовну “партію миру” в Україні, а також обрала продовжувати війну, щоб підкорити собі Україну.

Але річ у тому, що й Зеленський не хоче миру. Неодноразово з'являються у європейській пресі статті, де Зеленського називають корупціонером, який узурпує владу на тлі війни. Ну а те, що коїться у самій Україні — українці знають не з преси”, — зазначив Арестович.

Він зауважив, що Україна та Росія знаходяться напередодні складної зими. Якщо продовжаться системні удари по енергетиці та логістиці, РФ здатна відкинути Україну в XVII століття, але не здатна захопити, утримати та “переварити” її, припустив колишній радник ОП.

“Україна, своєю чергою, може створити Росії серйозні проблеми — аж до блекаутів у Москві та значну втрату у видобутку, переробці та експорті енергоресурсів”, — зазначив Арестович.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що експерти не прогнозують тотального блекауту в Україні. При цьому зазначають, що варто готуватися до складної зими. Політолог Володимир Фесенко зазначив, що спрогнозувати, що буде зі світлом, газом, опаленням взимку наразі неможливо, адже це залежить від багатьох факторів.

Вказав експерт і на зміну тактики росіян. У 2022 році ворог бив по розподілу — руйнував єдину енергетичну систему України. Зараз Росія б'є саме по газорозподільчій системі, по газовидобутку. Мета ворога — створити дефіцит газу та проблеми з опаленням в Україні. Можливо, за словами Фесенка, Росія знову буде руйнувати нашу енергетичну систему.



