Арестович резко изменил прогноз: что ждет Украину и Россию в ближайшем будущем

Россия почувствует ответные удары от Украины. И блэкаут может угрожать Москве. Однако РФ не сможет захватить Украину.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Таким новым прогнозом поделился бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, Россия маргинализирует условную "партию мира" в Украине, а также выбрала продолжать войну, чтобы покорить себе Украину.

"Но дело в том, что Зеленский не хочет мира. Неоднократно появляются в европейской прессе статьи, где Зеленского называют коррупционером, узурпирующим власть на фоне войны. Ну а то, что происходит в самой Украине – украинцы знают не из прессы”, — отметил Арестович.

Он отметил, что Украина и Россия находятся в преддверии сложной зимы. Если продолжатся системные удары по энергетике и логистике, РФ способна отбросить Украину в XVII век, но не способна захватить, удержать и "переварить" ее, предположил бывший советник ОП.

"Украина в свою очередь может создать России серьезные проблемы — вплоть до блекаутов в Москве и значительную потерю в добыче, переработке и экспорте энергоресурсов", — отметил Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что эксперты не прогнозируют тотального блекаута в Украине. При этом отмечают, что следует готовиться к сложной зиме. Политолог Владимир Фесенко отметил, что спрогнозировать, что будет со светом, газом, отоплением зимой невозможно, ведь это зависит от многих факторов.

Указал эксперт и на смену тактике россиян. В 2022 году враг бил по распределению – разрушал единую энергетическую систему Украины. Сейчас Россия бьет именно по газораспределительной системе, по газодобыче. Цель врага – создать дефицит газа и проблемы с отоплением в Украине. Возможно, по словам Фесенко, Россия снова будет разрушать нашу энергетическую систему.



