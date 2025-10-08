logo

Арестович резко изменил прогноз: что ждет Украину и Россию в ближайшем будущем

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович спрогнозировал дальнейшие действия России и Украины

8 октября 2025, 21:52
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Россия почувствует ответные удары от Украины. И блэкаут может угрожать Москве. Однако РФ не сможет захватить Украину.

Арестович резко изменил прогноз: что ждет Украину и Россию в ближайшем будущем

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Таким новым прогнозом поделился бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, Россия маргинализирует условную "партию мира" в Украине, а также выбрала продолжать войну, чтобы покорить себе Украину.

"Но дело в том, что Зеленский не хочет мира. Неоднократно появляются в европейской прессе статьи, где Зеленского называют коррупционером, узурпирующим власть на фоне войны. Ну а то, что происходит в самой Украине – украинцы знают не из прессы”, — отметил Арестович.

Он отметил, что Украина и Россия находятся в преддверии сложной зимы. Если продолжатся системные удары по энергетике и логистике, РФ способна отбросить Украину в XVII век, но не способна захватить, удержать и "переварить" ее, предположил бывший советник ОП.

"Украина в свою очередь может создать России серьезные проблемы — вплоть до блекаутов в Москве и значительную потерю в добыче, переработке и экспорте энергоресурсов", — отметил Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что эксперты не прогнозируют тотального блекаута в Украине. При этом отмечают, что следует готовиться к сложной зиме. Политолог Владимир Фесенко отметил, что спрогнозировать, что будет со светом, газом, отоплением зимой невозможно, ведь это зависит от многих факторов.

Указал эксперт и на смену тактике россиян. В 2022 году враг бил по распределению – разрушал единую энергетическую систему Украины. Сейчас Россия бьет именно по газораспределительной системе, по газодобыче. Цель врага – создать дефицит газа и проблемы с отоплением в Украине. Возможно, по словам Фесенко, Россия снова будет разрушать нашу энергетическую систему.




Источник: https://t.me/O_Arestovich_official/7627
